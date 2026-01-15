Wall Street en hausse, portée par les résultats de banques et TSMC

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans le rouge, grâce notamment aux gains de Morgan Stanley et Goldman Sachs à la suite de la publication de résultats trimestriels solides, tandis que le secteur technologique a grimpé dans le sillage de TSMC.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,60%, ou 292,81 points, à 49.442,44 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 17,87 points, soit 0,26%, à 6.944,47 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 58,27 points (0,25%) à 23.530,02 points.

Alors que les grandes banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, Goldman Sachs

GS.N et Morgan Stanley MS.N ont fait état de bénéfices trimestriels en hausse, avec pour effet de grimper respectivement de 4,6% et 5,8%.

La semaine avait jusque-là plutôt été marquée par des résultats mitigés dans le secteur bancaire, en proie également à des préoccupations engendrées par le projet du président américain Donald Trump de plafonner le taux d'intérêt des cartes de crédit.

Les investisseurs continuent de privilégier des titres dévalorisés par rapport à ceux de la 'tech', a noté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans l'Oklahoma. "Les banques et les industries" ont particulièrement été performantes ce jeudi, a-t-il ajouté. Le secteur industriel .SPLRCI a signé un record de clôture.

Reste que le secteur technologique a également progressé durant la séance, alors que le principal fabriquant de semiconducteurs destinés à l'intelligence artificielle (IA), TSMC 2330.TW , a dit anticiper une croissance annuelle solide et signalé des capacités de production accrues aux Etats-Unis à l'avenir. Son titre a pris 4,4%.

D'autres entreprises du secteur, dont le poids lourd Nvidia

NVDA.O et Broadcom AVGO.O , ont également fini en hausse.

Les grandes valeurs technologiques et les titres à forte croissance avaient été délaissées récemment, les investisseurs ayant débuté l'année en quête de bonnes affaires.

(Rédigé par Jean Terzian)