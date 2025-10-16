Wall Street en baisse, les banques régionales préoccupent

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, des signes indiquant une faiblesse des banques régionales ayant alimenté les craintes des investisseurs, déjà préoccupés par le regain des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,65% à 45.952,24 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,63% à 6.629,07 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,47% à 22.562,54 points.

La banque régionale Zions Bancorporation ZION.O a vu son titre plonger de 13% après avoir communiqué des pertes inattendues dans sa division en Californie, ce qui a alimenté la méfiance des investisseurs, dans un contexte d'incertitude économique avec des taux d'intérêt encore relativement élevés.

De son côté, Western Alliance WAL.N a dit avoir engagé des poursuites en justice contre l'un de ses emprunteurs, que la banque accuse de fraude, avec pour effet de reculer de 10,8% en séance.

En parallèle, les investisseurs continuent de surveiller de quelconques développements dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin, qui a pris une nouvelle tournure en fin de semaine dernière quand le président américain Donald Trump a annoncé des surtaxes de 100% sur les produits chinois, à compter du 1er novembre, en réponse aux restrictions décidées par la Chine sur ses exportations de minerais rares.

"Avec l'incertitude accrue sur les relations commerciales USA-Chine, la rhétorique inflammatoire, et ce que cela pourrait signifier pour l'économie et les marchés, il y a une instabilité supplémentaire", a commenté Tom Hainlin, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et la perspective que la Réserve fédérale américaine (Fed) réduise ses taux d'intérêt ont porté cette année les indices de Wall Street à des niveaux record.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a dit être favorable à une nouvelle baisse des taux en octobre, citant la situation mitigée sur le marché du travail.

Les résultats publiés cette semaine par des grandes banques américaines ont suggéré une résilience de l'économie américaine.

Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini jeudi la séance dans le rouge, au premier rang desquels les finances

.SPSY , en recul de 2,75%, et l'énergie .SPNY , qui a cédé 1,12%.

A noter également, côté valeurs, le repli de plusieurs poids lourds technologiques, comme Palantir PLTR.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O , alors même que le fabriquant de semi-conducteurs TSMC 2330.TW a communiqué des perspectives optimistes s'agissant des dépenses pour l'IA.

Salesforce CRM.N a grimpé de 4% après avoir communiqué une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes de Wall Street.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)