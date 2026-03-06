 Aller au contenu principal
Wall Street en baisse, emploi US et pétrole inquiètent
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 23:03

par Sabrina Valle

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi à la suite d'un rapport décevant sur le marché du travail aux Etats-Unis et dans le sillage du bond des prix du pétrole en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, au septième jour de la guerre déclenchée par les bombardements israélo-américains en Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,95% à 47.501,55 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,33% à 6.740,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,59% à 22.387,68 points.

Les trois principaux indices de Wall Street finissent tous dans le rouge sur la semaine. Il s'agit pour le Dow Jones du plus important repli hebdomadaire depuis avril dernier, tandis que le S&P-500 n'avait pas autant décliné en une semaine depuis octobre.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que l'économie a détruit de manière inattendue des emplois en février, alimentant les préoccupations sur un possible ralentissement économique alors même que les tensions géopolitiques favorisent une nette hausse des prix de l'énergie.

Cette situation complique les décisions de la Réserve fédérale (Fed), avec un possible regain des pressions inflationnistes, faisant planer un doute sur le calendrier de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine.

"Deux coups ont été portés aujourd'hui au marché", note Kristina Hooper, stratégiste en chef de la firme financière Man Group, à New York, citant le rapport sur l'emploi et la hausse des prix du pétrole en raison de la suspension du fret maritime via le crucial détroit d'Ormuz.

Michael Arone, stratégiste de State Street Investment Management, prévient que "nous nous rapprochons chaque jour d'un baril de pétrole à 100 dollars". "Cela créé beaucoup de volatilité et d'anxiété", ajoute-t-il.

L'indice de volatilité de CBOE .VIX , considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi à un plus haut depuis avril 2022, prenant 5,74 points à 29,49.

Alors que la situation actuelle est propice à une dégradation des conditions de crédit, le secteur bancaire

SPXBK a reculé de 2,03%, pas aidé par la décision de BlackRock

BLK.N de limiter les retraits d'un fonds de crédit privé phare, imitant une démarche similaire de Blackstone BX.N plus tôt dans la semaine. BlackRock a cédé 7,1%.

(Rédigé par Jean Terzian)

Valeurs associées

BLACKROCK
954,150 USD NYSE -7,79%
BLACKSTONE
110,380 USD NYSE -4,47%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 501,55 Pts Index Ex -0,95%
NASDAQ Composite
22 387,68 Pts Index Ex -1,59%
S&P 500 INDEX
6 740,02 Pts CBOE -1,33%
USA BENCHMARK 10A
4,167 Rates +0,81%
A lire aussi

  • La fumée de frappes aériennes dans une zone centrale de Téhéran, le 6 mars 2026.en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump veut la "capitulation" de l'Iran, le pétrole flambe
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:11 

    Donald Trump a exigé vendredi la "capitulation" de l'Iran, toujours sous le feu des bombes américaines et israéliennes, tandis que les cours du pétrole ont flambé de 30% après une semaine d'un conflit régional sans précédent. Au septième jour de la guerre contre ... Lire la suite

  • Fitch rend son verdict sur la note de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note de la France, à l'économie solide malgré une dette publique élevée
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:54 

    L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable, soulignant la solidité de son économie et de ses institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique qui limite ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:12 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

  • Une femme se protégeant du soleil avec un parapluie arrive au mausolée de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez à Caracas, le 5 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Venezuela: l'inflation grimpe en flèche en 2025, à 475%
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:11 

    Le Venezuela a vu son inflation s'envoler en 2025, pour atteindre 475%, une accélération liée au dérapage du taux de change provoqué par le durcissement des sanctions américaines contre le président Nicolas Maduro, aujourd'hui déchu. Les Etats-Unis ont commencé ... Lire la suite

