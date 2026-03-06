Wall Street en baisse, emploi US et pétrole inquiètent

par Sabrina Valle

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi à la suite d'un rapport décevant sur le marché du travail aux Etats-Unis et dans le sillage du bond des prix du pétrole en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, au septième jour de la guerre déclenchée par les bombardements israélo-américains en Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,95% à 47.501,55 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,33% à 6.740,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,59% à 22.387,68 points.

Les trois principaux indices de Wall Street finissent tous dans le rouge sur la semaine. Il s'agit pour le Dow Jones du plus important repli hebdomadaire depuis avril dernier, tandis que le S&P-500 n'avait pas autant décliné en une semaine depuis octobre.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que l'économie a détruit de manière inattendue des emplois en février, alimentant les préoccupations sur un possible ralentissement économique alors même que les tensions géopolitiques favorisent une nette hausse des prix de l'énergie.

Cette situation complique les décisions de la Réserve fédérale (Fed), avec un possible regain des pressions inflationnistes, faisant planer un doute sur le calendrier de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine.

"Deux coups ont été portés aujourd'hui au marché", note Kristina Hooper, stratégiste en chef de la firme financière Man Group, à New York, citant le rapport sur l'emploi et la hausse des prix du pétrole en raison de la suspension du fret maritime via le crucial détroit d'Ormuz.

Michael Arone, stratégiste de State Street Investment Management, prévient que "nous nous rapprochons chaque jour d'un baril de pétrole à 100 dollars". "Cela créé beaucoup de volatilité et d'anxiété", ajoute-t-il.

L'indice de volatilité de CBOE .VIX , considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi à un plus haut depuis avril 2022, prenant 5,74 points à 29,49.

Alors que la situation actuelle est propice à une dégradation des conditions de crédit, le secteur bancaire

SPXBK a reculé de 2,03%, pas aidé par la décision de BlackRock

BLK.N de limiter les retraits d'un fonds de crédit privé phare, imitant une démarche similaire de Blackstone BX.N plus tôt dans la semaine. BlackRock a cédé 7,1%.

(Rédigé par Jean Terzian)