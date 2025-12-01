Wall Street en baisse, dans l'attente du discours du président de la Fed

*

Indices en baisse: Dow 0,25%, S&P 500 0,37%, Nasdaq 0,55%

*

Les valeurs liées aux cryptomonnaies chutent après que le bitcoin est passé sous la barre des 90 000 dollars

*

Synopsys bondit après l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia

*

La contraction de l'activité manufacturière américaine s'aggrave en novembre

*

Tesla dégringole alors que les immatriculations de novembre chutent sur les principaux marchés européens

(Mise à jour avec les prix du matin et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Lesprincipaux indices de Wall Street se sont négociés à la baisse lundi, les investisseursrestant sur la touche, examinant les nouvelles données économiques et se préparant à un discours très surveillé du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui pourrait laisser entrevoir la décision politique de ce mois-ci.

L'activité manufacturière américaine s'est contractée

pour le neuvième mois consécutif en novembre, les usines ayant fait état d'une baisse des nouvelles commandes et d'une hausse des coûts des intrants due en partie aux droits de douane.

Jerome Powell doit s'exprimer plus tard dans la journée, et les traders passeront au peigne fin ses remarques à la recherche de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Alors que la plupart des décideurs politiques ont adopté un

ton prudent , les signaux dovish de quelques membres votants clés, ainsi que les rapports selon lesquels le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett est un candidat majeur pour succéder à Powell, ont alimenté les paris sur un nouvel assouplissement monétaire dans les mois à venir.

Les traders évaluent à 87,6 % les chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, soit environ le double de la fin du mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs attendent également avec impatience le rapport retardé de septembre sur l'indice des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, qui doit être publié vendredi.

La Fed "s'inquiète de l'inflation sans aucune donnée. Il est difficile de se réjouir d'une baisse des taux, donc la décision sera difficile à prendre", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Mais je pense qu'il (Powell) penchera probablement du côté de la protection de l'économie globale en réduisant les taux et en se retenant après cela en étant plus hawkish lorsqu'il fera ses commentaires après la réunion."

A 10h03, le Dow Jones Industrial Average .DJI perdait 121,38 points, soit 0,25%, à 47 595,04, le S&P 500 .SPX perdait 25,83 points, soit 0,37%, à 6 823,45 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 127,65 points, soit 0,55%, à 23 238,04.

La hausse des rendements des obligations souveraines a également pesé sur les actions, celui de l'obligation de référence à 10 ans US10YT=RR ayant augmenté d'environ six points de base . US/

Les détaillants à grande surface ont été au centre de l'attention lors du lancement des ventes du Cyber Monday, les acheteurs devant dépenser 14,2 milliards de dollars en ligne , selon Adobe Analytics .

Cela fait suite à un record de 11,8 milliards de dollars dépensés le vendredi noir - en hausse de 9,1 % par rapport à 2024 - lors de ce qui est généralement le plus grand jour de shopping de l'année. Les actions de Walmart WMT.N et de Target TGT.N ont légèrement augmenté, tandis que Bath and Body Works BBWI.N a bondi de 5 %.

Les valeurs cryptographiques cotées aux États-Unis ont été les grandes perdantes alors que le bitcoin BTC= est retombé en dessous de 90 000 $, prolongeant ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021.

Strategy MSTR.O a chuté de 6,7%, Coinbase COIN.O a perdu 3% et Bitfarms BITF.O a chuté de 5,2%.

Tesla TSLA.O d'Elon Muskétait légèrement en baisse après que les enregistrements mensuels dans les marchés européens clés , y compris la Norvège, la France et la Suède, ont chuté par rapport à l'année précédente.

Synopsys SNPS.O a gagné 4,9 % après que Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a déclaré avoir investi 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de semi-conducteurs.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE et de 1,8 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux records et 32 nouveaux plus bas.