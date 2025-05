Wall Street: du vert après un week-end de trois jours information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin après le long week-end de 'Memorial Day', en dépit des incertitudes persistantes entourant les questions commerciales, quelque peu apaisées par la décision de Donald Trump de repousser au 9 juillet son ultimatum sur les droits de douane ciblant l'Europe.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais gagnent entre 1,2% et 1,5%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert après le repli essuyé la semaine dernière.



Les marchés d'actions américains avaient achevé la semaine écoulée sur des pertes hebdomadaires de l'ordre de 2,5%, les investisseurs ayant peiné à prolonger l'élan haussier observé la semaine précédente sur fond d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines.



A la clôture de vendredi, le S&P 500 affichait un recul de 5,6% par rapport à son sommet historique atteint il y a trois mois



De retour devant leurs écrans après un week-end prolongé, les investisseurs vont probablement rester peu actifs avant les derniers chiffres de l'inflation de novembre, qui seront publiés vendredi, et surtout la publication trimestrielle de Nvidia, attendue demain soir.



Le dernier rapport du 'PCE', mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, pourrait apporter un peu de clarté à des marchés pour lesquels l'évolution des prix reste un sujet de première importance.



Les chiffres du mois de mars avaient montré une progression annuelle de 2,3%, contre 2,7% en février, signalant un possible ralentissement des pressions inflationnistes.



Un chiffre inférieur aux attentes pourrait renforcer les anticipations de baisses de taux et faire avancer le débat concernant le rythme que la Fed donnera à son cycle d'assouplissement monétaire.



L'actualité sera beaucoup plus calme du côté des résultats de sociétés, même si des groupes comme Salesforce, Costco ou Best Buy figurent au programme des jours à venir.



Tous les yeux seront en fait rivés sur Nvidia, qui dévoilera ses résultats trimestriels demain soir, après avoir rebondi de 40% en Bourse par rapport à sers récents planchers.



'Il faudra surveiller s'il y a du changement au niveau de la répartition géographique des acheteurs de processeurs Nvidia du fait de la guerre commerciale', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, rappelant que la Chine, Taïwan et Singapour occupent aujourd'hui une place de choix au sein du portefeuille du fabricant de puces dédiées à l'IA.





