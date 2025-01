Wall Street: doutes sur la Fed, la tech dans le flou information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans direction jeudi matin, dans un marché toujours prudent au lendemain d'une série de résultats contrastés dans la 'tech' et d'un communiqué de la Fed semblant remettre en cause l'imminence de nouvelles baisses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones cède 0,1%, mais celui sur le Nasdaq progresse de 0,6%, laissant entrevoir un début de séance en ordre dispersé.



A l'issue de sa réunion monétaire tenue mercredi, la Réserve fédérale a décidé de marquer une pause dans son récent cycle d'assouplissement, invoquant des progrès insuffisants réalisés au niveau de l'inflation.



Au vu de ce constat moins optimiste sur l'économie, certains analystes disent ne plus tabler que sur une baisse de taux de 25 points de base cette année, et non plus sur deux réductions.



'Powell a plutôt écarté une baisse en mars', souligne Christophe Morel, chef économiste de Groupama Asset Management.



'Désormais, la Fed a besoin d'un affaiblissement du marché du travail ou de réels progrès dans la désinflation pour décider d'une baisse du taux directeur', précise-t-il.



Pour ajouter à la confusion ambiante, les indicateurs économiques publiés jeudi se sont avérés mitigés, avec une baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage mais surtout une croissance moins robuste que prévu.



Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon une toute première estimation du Département du Commerce, après un taux de 3,1% observé au troisième trimestre.



Le consensus tablait, à titre de comparaison sur un chiffre de 2,6%.



Aucune tendance nette ne se dégage non plus du côté des valeurs après les publications en demi-teinte dévoilées hier soir par les géants de la technologie.



Si les résultats de Meta et IBM devraient a priori être bien accueillis, Microsoft est attendu dans le rouge après des comptes jugés un peu juste par la communauté financière.



Apple et Intel feront à leur tout part de leurs trimestriels ce soir après la clôture.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.