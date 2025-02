Wall Street : digère le choc des 'tarifs', Tesla chute de 5% information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 22:49









(CercleFinance.com) - La séance s'est achevée à Wall Street bien mieux que l'on pouvait le redouter mais pour le second lundi consécutif, les indices US ont entamé la semaine sur des pertes initiales supérieures à -2%, pour des motifs qui n'ont cependant rien à voir.

C'était le 'choc disruptif DeepSeek' lundi dernier (chute de -9% des semiconducteurs et des énergéticiens) et il s'agit cette fois des 'tarifs' promis, puis appliqués par Donald Trump dès ce samedi 1er février.



Les indices US qui chutaient de -2% au coup de cloche de 15H30 (S&P500 et Nasdaq) ont vite réduit les écarts de moitié... puis les scores se sont stabilisés durant les 6 heures suivantes autour de -0,8% pour le 'S&P' et -1,2% pour le Nasdaq (remonté de 19.140 vers 19.390).

Le Nasdaq-100 (-0,85%) a été plombé par Moderna (-7,2%) mais aussi surtout par Tesla avec -5,2%, et ON Semiconductor avec -4%.



Les marchés doivent intégrer l'application de droits de douane alourdis qui frappent le Canada, le Mexique et la Chine, une décision qui réveille le spectre d'une guerre commerciale.

Donald Trump a par ailleurs laissé entendre que l'Europe pourrait aussi être visée dans un second temps.



En réaction, le premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en place des contre-tarifs douaniers de 25% sur l'alcool, les vêtements, les appareils électroménagers et le bois importés des Etats-Unis.



La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué que son pays se préparait lui aussi à lancer des mesures de rétorsion contre les Etats-Unis... avant de négocier et d'obtenir un délai de grâce de 1 mois moyennant l'envoi de 10.000 hommes pour sécuriser la frontière avec les Etats Unis.



De son côté, Pékin s'est opposé fermement aux mesures tarifaires américaines et s'est engagé à prendre des contre-mesures afin de protéger ses intérêts.



Les investisseurs craignent que les hausses des droits de douane prises par les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux viennent freiner une croissance mondiale pour le moment solide.



Les 'tarifs' font également planer le risque d'un retour de l'inflation: l'Or fut le seul actif financier à progresser aujourd'hui avec +0,5% , et même un record absolu intraday à 2.870$ (contrat avril): les investisseurs commencent à délaisser les actifs les plus risqués pour se tourner vers les valeurs refuges.



Les T-Bonds bénéficient du 'risk-off' et le '10 ans' se détend de -2Pts vers 4,547%, le '30 ans' efface -2Pts vers 4,793%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.