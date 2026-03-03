Wall Street devrait trinquer à son tour, de fortes baisses sont attendues à New York
Ce mouvement semble somme toute assez logique contrairement aux performances des indices américains hier, qui ont bizarrement fait preuve d'une belle résistance. Le Dow Jones n'a perdu que 0,15%, tandis que le S&P 500 a grappillé 0,04% et le Nasdaq Composite s'était adjugé 0,36%.
Ces faibles variations sont intervenues dans un contexte où les investisseurs outre-Atlantique semblaient miser sur une guerre courte, contrairement à leurs homologues européens. Lundi, les grandes places financières du Vieux Continent ont concédé de lourdes pertes (-2,17% pour le CAC 40) et continuent de céder du terrain aujourd'hui (à 14h45, l'indice parisien abandonne 3,03%).
Le conflit, entre d'un côté les Etats-Unis et Israël et l'Iran de l'autre, est entré dans son quatrième jour. Pour l'instant, l'embrasement n'est pas généralisé au Moyen-Orient même si cette guerre ne se limite pas qu'à ces trois pays. L'armée israélienne déploie des forces dans le sud du Liban et a frappé Beyrouth, la capitale du pays. Les intervenants semblent désormais de plus en plus convaincus que cette guerre ne durera pas quelques jours.
De son côté, l'Iran, qui est toujours visé, a promis des attaques punitives en continu contre les Etats-Unis et l'Etat hébreu, via la voix d'Ali Mohammad Naini, porte-parole des gardiens de la révolution.
Au niveau de la macro-économie, aucune statistique d'envergure n'est programmée aujourd'hui.
Quelques sociétés à surveiller
En ce qui concerne les valeurs, les investisseurs surveilleront Blackstone, qui a reçu, avec Tinicium, l'autorisation de la Commission européenne pour l'acquisition de PennAero et TriMas Aerospace.
AeroVironnement, qui a été chahuté hier (-17%), sera également sous le feu des projecteurs. Selon le média SpaceNews, l'US Air Force aurait décidé de relancer un appel d'offres pour un programme qu'elle avait attribué en 2022 aux sociétés BlueHalo et AeroVironnement.
De son côté, Target a annoncé mardi prévoir une amélioration de sa marge bénéficiaire sur son nouvel exercice après avoir fait mieux que prévu lors de son quatrième trimestre.
Les matières premières énergétiques continuent de progresser avec le conflit au Moyen-Orient
A New York, le baril de WTI progresse de 7,30%, à 76,02 dollars, il a même touché un niveau inédit depuis janvier 2025 à 77,85 dollars un peu plus tôt.
Le gaz naturel européen poursuit son envolée et flambe de près de 30% pour le TTF au lendemain de gains déjà conséquents. Il est toujours victime de l'annonce par Qatar Energy de l'arrêt de sa production.
Au niveau des métaux précieux, l'or recule (-3,37%, à 5 162 dollars l'once) malgré son statut de valeur refuge. Les intervenants semblent privilégier le pétrole, le gaz et le dollar.
Sur le marché des devises, le dollar remonte face à la monnaie unique ( 0,80%) et se négocie contre 0,8620 euro, au plus haut depuis la mi-janvier.
