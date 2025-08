Wall Street devrait calmer le jeu à l’ouverture au lendemain d’un beau rebond

(AOF) - Au lendemain de gains compris entre 1,34 et 1,87% pour le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500, les investisseurs devraient faire preuve de plus de prudence. Ils ont de nombreux résultats d’entreprises à digérer, comme ceux de Pfizer qui a relevé son objectif de bénéfice par action annuel. Les intervenants auront également quelques indicateurs macro-économiques à surveiller, à l’image de l’indice PMI des services de juillet. En attendant, selon les futurs sur indices, le Dow Jones devrait reculer timidement de 0,04% à l’ouverture, alors que le Nasdaq devrait avancer de 0,25%.

Hier à Wall Street

Après la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi, les marchés américains ont nettement rebondi. Les investisseurs restent attentifs aux négociations sur les droits de douane entre Washington et Pékin. La Chine est confrontée à une date limite du 12 août pour parvenir à un pacte durable avec l'administration Trump. Côté statistiques, les commandes à l'industrie aux Etats-Unis sont ressorties en baisse de 4,8% en juin après une hausse de 8,3% en mai. Le Dow Jones a gagné 1,34% à 44173 points et le Nasdaq a progressé de 1,95% à 21053 points.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois de juin, le déficit de la balance commerciale américaine s’est élevé à 60,20 milliards de dollars, contre une prévision à 62,60 milliards de dollars. En mai, le déficit avait atteint 71,70 milliards de dollars.

Les investisseurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice PMI des services du mois de juillet. Puis, à 16h, il y aura l'indice PMI non manufacturier de l'ISM toujours pour le mois de juillet.

Les valeurs à suivre

Blackstone

Selon le média japonais Nikkei, Blackstone envisagerait une éventuelle acquisition de TechnoPro Holdings. Pour racheter cette société qui compte plus de 28 000 ingénieurs et chercheurs, fournissant des services techniques à plus de 2 500 clients à tout moment dans des domaines techniques, le fonds d'investissement américain pourrait débourser jusqu'à 3,4 milliards de dollars.

Caterpillar

Les ventes de Caterpillar au deuxième trimestre 2025 s'élèvent à 16,6 milliards de dollars, soit une baisse de 1% par rapport au 16,7 milliards de dollars du deuxième trimestre 2024. La diminution est principalement attribuable à une baisse des prix de 414 millions de dollars, partiellement contrebalancée par un volume des ventes plus élevé de 237 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre 2025 est de 2,86 milliards de dollars, soit une baisse de 18%, par rapport au deuxième trimestre 2024.

Marriott

Marriott a vu son bénéfice net reculer de 1%, à 763 millions de dollars, au cours du deuxième trimestre. Le bénéfice par action dilué s'est quant à lui amélioré en passant de 2,69 à 2,78 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 4,74% à 6,744 milliards de dollars. Enfin, à l'échelle mondiale, le RevPAR, le revenu par chambre disponible, a légèrement augmenté de 1,5%. Pour le reste de l'année, le géant de l'hôtellerie a ajusté certaines de ses prévisions. À taux de change constants, le RevPAR est attendu en croissance de 1,5 à 2,5 %, contre de 1,5 à 3,5 % auparavant.

Palantir

Les revenus de Palantir ont augmenté de 48% au second trimestre 2025 sur un an pour atteindre 1,004 milliard de dollars. Sur cette période, le chiffre d'affaires aux États-Unis a augmenté de 68% sur un an, pour s'élever à 733 millions de dollars. Le bénéfice net sur ce trimestre ressort à 328 millions de dollars, contre 135 millions de dollars il y a un an. Le résultat opérationnel a aussi augmenté passant de 105 millions de dollars, à 269 millions de dollars, ce qui représente une marge de 27%.

Pfizer

Au deuxième trimestre, les comptes de Pfizer se sont très nettement améliorés. Le bénéfice est passé de 41 millions de dollars à 2,91 milliards de dollars, pour un bénéfice par action ajusté et dilué de 0,78 dollar, contre 0,60 dollar un an plus tôt à la même période. Les revenus du laboratoire ont quant à eux connu une croissance de 10% sur la période d'avril à juin, pour s'élever à 14,653 milliards de dollars.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals est attendu en forte baisse, le titre chute de plus de 12 % en préouverture. La société a annoncé qu'une étude phase 2 testant son candidat-médicament VX-993 contre la douleur aiguë n'a pas atteint son principal critère d'évaluation. Le traitement avec VX-993 n'a pas entraîné d'amélioration significative de la douleur après une chirurgie d'hallux valgus, une chirurgie du pied. Par conséquent, Vertex Pharmaceuticals ne fera pas progresser le VX-993 vers un développement pivot en monothérapie pour le traitement de la douleur aiguë.