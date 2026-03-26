Wall Street devrait à son tour reculer...
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 13:48
Dans ces conditions, le Dow Jones n'a gagné que 0,66%, le Nasdaq Composite a repris 0,77% et le S&P 500 s'est apprécié de 0,54%. Selon les futures sur indices, les indices new-yorkais sont attendus sur des replis allant de 0,70 à 1% à l'ouverture.
Les frappes se poursuivent entre les belligérants et selon le ministre des Transports turc, un cargo transportant du pétrole russe et appartenant à une société turque a été ciblé ce matin en mer Noire.
Les nombreuses tensions et l'absence de véritable dialogue entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran pour mettre un terme aux hostilités continuent de faire grimper les cours du pétrole. A 13h30, le WTI gagne 3,74%, à 94,43 dollars, et le Brent de la mer du Nord s'adjuge 4,15%, à 107,34 dollars. La hausse durable du prix de l'or noir fait craindre une poussée inflationniste et obligera les banques centrales à adopter une politique monétaire moins accommodante.
Les rendements des emprunts d'Etats se tendent et celui du 10 ans américain augmente de 1,11%, à 4,376%, toujours sur des niveaux inédits depuis la fin du mois de juillet 2025.
Au niveau des devises, la dollar remonte face à la monnaie unique (0,28%) et se négocie contre 0,8674 euro.
Dans l'actualité macro-économique, les investisseurs ont déjà pris connaissance de la statistique la plus attendue du jour. Il s'agit des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage américaines. Aux Etats-Unis, elles se sont élevées à 210 000 unités la semaine dernière, un chiffre proche des attentes qui étaient de 211 000. Les données de la semaine précédente ont été confirmées à 205 000.
Du côté des entreprises
Accenture a annoncé que le lancement de Cyber.AI, une solution propulsée par le modèle Claude d'Anthropic, vise à transformer les opérations de cybersécurité en passant d'une réponse humaine à des capacités continues pilotées par l'IA.
Verne, Pony ai, leader mondial de la commercialisation à grande échelle de la technologie de conduite autonome, et Uber ont annoncé un partenariat stratégique pour lancer le premier service commercial de robotaxi en Europe.
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