Wall Street dérape après les résultats mitigés des grandes banques ; les valeurs technologiques reculent

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont reculé pour la deuxième journée consécutive mercredi, les valeurs bancaires reculant après les résultats mitigés de Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, tandis que les ventes se sont également étendues aux valeurs technologiques et de croissance leaders du marché.

Les actions de Wells Fargo WFC.N ont chuté de 5,6 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre. Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont toutes deux dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, mais leurs actions ont chuté de près de 5 % et 3 %, respectivement.

"Nous constatons que certaines estimations ont été légèrement manquées, mais ces actions ont connu une forte hausse avant la publication de ces rapports, et il n'est pas inhabituel de constater un léger recul", a déclaré Jake Johnston, directeur adjoint de l'information chez Advisors Asset Management.

L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a chuté de 2,5 % pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines, aggravant les pertes subies cette semaine en raison des inquiétudes suscitées par le projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit, dont les dirigeants de JPMorgan ont averti qu' il pourrait peser sur les consommateurs et réduire la rentabilité de l'ensemble du secteur financier.

Les actions de Broadcom ont perdu 4,4%, Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 1,5% et Fortinet FTNT.O a perdu 2,2% après qu 'un rapport de Reuters ait indiqué que les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité fabriqués par une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes.

L'indice des valeurs financières .SPSY a chuté de 2,1% et celui des valeurs technologiques .SPLRCT a perdu 1,9%, soit la plus forte baisse parmi les secteurs de l'indice S&P.

À 11:15 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 229,72 points, ou 0,47%, à 48 962,27, le S&P 500 .SPX a perdu 64,76 points, ou 0,93%, à 6 898,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 350,09 points, ou 1,48%, à 23 359,78.

LES VALEURS TECHNOLOGIQUES ET DE CROISSANCE SOUS PRESSION

Les premiers signes d'un rallye s'étendant au-delà des valeurs technologiques et de croissance ont émergé à nouveau mercredi, alors que les chasseurs de bonnes affaires se sont dirigés vers des secteurs moins favorisés.

L'indice de l'énergie .SPNY a poursuivi son ascension pour la deuxième journée consécutive, en hausse de près de 1,8%, grâce au raffermissement des cours du pétrole, tandis que les secteurs défensifs, notamment les biens de consommation de base .SPLRCS , l'immobilier .SPLRCR et les services publics .SPLRCU , étaient également dans le vert.

"Nous attendons que ces 490 actions surpassent les 10 grandes valeurs technologiques", a déclaré Eric Diton, directeur général de Wealth Alliance, à propos des sociétés du S&P 500.

"Cela pourrait certainement se produire cette année. Mais personne ne donne un coup de sifflet pour dire que c'est le moment. Il faut attendre de voir

Les prix à la production aux États-Unis ont correspondu aux prévisions en novembre, mais les ventes au détail ont dépassé les attentes, après que les données du jour précédent ont montré que les prix à la consommation de décembre ont augmenté comme prévu.

Les taux d'intérêt devraient rester stables tout au long du premier semestre, y compris lors de la réunion de janvier de la Fed, les opérateurs tablant sur au moins deux baisses avant la fin de l'année, selon les données de LSEG.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement négligé les risques géopolitiques tels que le renversement du dirigeant du Venezuela par les États-Unis ou la menace de prendre le contrôle du Groenland, car l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et les résultats du quatrième trimestre a conduit le S&P 500 et le Dow Jones à de nouveaux sommets cette semaine.

La Cour suprême des États-Unis a publié trois décisions mercredi, mais n'a pas tranché le différend très suivi sur la légalité des tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,24 contre 1 sur le NYSE et ont fait jeu égal sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 84 nouveaux sommets et 68 nouveaux creux.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))