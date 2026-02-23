Wall Street dégringole, plombée par les logiciels et les valeurs financières, dans un contexte de regain d'angoisse sur les tarifs douaniers mondiaux

Indices en baisse: Dow 1,50 %, S&P 500 1,05 %, Nasdaq 1,20 %

Les compagnies aériennes et les agences de voyage chutent en raison de l'énorme tempête hivernale

Eli Lilly en hausse alors que le médicament de Novo Nordisk n'est pas à la hauteur des attentes

Domino's en hausse après des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes au 4ème trimestre

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Les actions de Wall Street ont chuté lundi, entraînées par des pertes dans les logiciels et les actions financières, alors que les marchés étaient à nouveau plongés dans le brouillard de l'incertitude des tarifs douaniers après la décision de la Cour suprême de vendredi contre les prélèvements radicaux du président américain Donald Trump sur les biens importés, ce qui a provoqué une nouvelle série de menaces commerciales de la part du président.

Un selloff large et décisif a envoyé les trois principaux indices boursiers américains en forte baisse, l'appétit pour le risque étant freiné par un retour aux déclarations erratiques de Trump sur la politique commerciale, qui ont alimenté une grande partie de la volatilité du marché au cours de la première année du second mandat du président.

Les valeurs financières .SPSY ont perdu 3,3%, tandis que les entreprises liées aux logiciels .SPLRCIS ont glissé de 4,0% sur fond de craintes de perturbation de l'IA.

"Il est évident que la couche supplémentaire d'incertitude liée à la décision de la Cour suprême et à la politique commerciale actuelle n'aide pas", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Mais si l'on se base sur les actions qui bougent et les secteurs sous pression, il semble que l'on assiste à une reprise de la liquidation liée aux perturbations de l'IA."

Vendredi, la plus haute juridiction du pays a rendu une décision (6-3) selon laquelle M. Trump avait outrepassé son autorité présidentielle en promulguant des droits de douane réciproques dans le cadre d'une loi d'urgence économique, une décision qui a provoqué la condamnation du président, qui a menacé d'imposer des droits de douane temporaires de 15 % sur toutes les importations, bien qu'il ait conclu des accords commerciaux avec un grand nombre de partenaires commerciaux des États-Unis.

Le prix de l'or, bénéficiant d'une fuite vers la sécurité, a bondi de 2,1 %.

"Cela ajoute un niveau d'incertitude parce que cela remet en question les accords commerciaux qui ont été conclus", a ajouté M. Mayfield. "Le marché peut se consoler en se disant qu'il est peu probable que le taux tarifaire effectif global soit plus élevé qu'il ne l'était auparavant, mais la situation sera plus désordonnée et moins certaine à court terme."

Une puissante tempête hivernale a enseveli une grande partie des États-Unis sous plus de 15 pouces de neige et a paralysé les déplacements dans le nord-est. Dans les aéroports de la région des trois États, 89 à 98 % des vols ont été annulés, selon flightaware.com . Les compagnies aériennes

.SPCOMAIR et les valeurs liées aux voyages et aux loisirs

.SPCOMHOTL ont chuté respectivement de 3,7 % et de 4,0 %. Le Dow Transports .DJT a baissé de 2,9 %.

Avec seulement 77 des sociétés du S&P 500 qui n'ont pas encore publié leurs résultats, la saison des bénéfices du quatrième trimestre touche à sa fin. Une poignée de sociétés de premier plan devraient publier leurs résultats cette semaine, notamment le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O qui devrait publier ses résultats mercredi. Les rivaux Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N , spécialisés dans l'amélioration de l'habitat, sont également au programme, tout comme Salesforce CRM.N et Universal Health Services UHS.N .

Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats, 73 % ont dépassé les attentes, et les analystes s'attendent désormais à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 13,9 % en glissement annuel, ce qui est nettement plus élevé que les 8,9 % prévus au 1er janvier, selon les données de LSEG.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 778,88 points, soit 1,57%, à 48 847,09, le S&P 500 .SPX a perdu 74,52 points, soit 1,08%, à 6 834,99 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 269,15 points, soit 1,18%, à 22 616,92.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les valeurs financières ont le plus reculé, tandis que les biens de consommation de base .SPLRCS ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage.

L'indice des soins de santé .SPXHC a progressé de 1,0%, stimulé par un gain de 4,0% d'Eli Lilly LLY.N après que le médicament contre l'obésité CagriSema de son rival Novo Nordisk

NOVOb.CO ait sous-performé le médicament Zepbound d'Eli Lilly lors d'un essai comparatif.

Parmi les autres valeurs en hausse, Domino's Pizza DPZ.O a grimpé de 4,4 % après que les ventes à magasins comparables de la chaîne de restauration rapide au quatrième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street.

PayPal PYPL.O a bondi de 5,8 % après que Bloomberg News a rapporté que la société de paiement suscite un intérêt de rachat.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,3 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 342 nouveaux sommets et 173 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 385 titres ont augmenté et 3 258 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,35 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux records sur 52 semaines et 16 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 65 nouveaux records et 235 nouveaux records à la baisse.