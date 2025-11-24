Wall Street : décembre débute en fanfare, retour du 'risk-on' sur la 'tech'
Wall Street a été dopé par le retour en force des anticipations de baisses de taux dans 3 semaines (le 10 décembre) : le baromètre Fedwatch a tout simplement doublé en une semaine, passant de 42 à 85%, ce qui fait d'un 3ème assouplissement une quasi certitude, les propos 'colombes' du patron de la FED de New York -John Williams- étant considérées comme l'expression du courant majoritaires au sein de la FED.
Les jeux étaient faits dès la mi-séance, les indices US ont seulement grappillé quelques centièmes dans l'après-midi : l'indice Dow Jones a gagne seulement 0,45% à 46 450 points tandis que l'indice S&P 500 grimpe de +1,55% et retrouve son ex-plancher des 6.700, le Nasdaq-100 s'est envolé de +2,6% vers 24.874, effaçant d'un coup 90% du terrain perdu la semaine dernière.
Il est de tradition de voir Wall Street afficher son optimisme à 72H de 'Thanksgiving' (férié) et du 'black friday' (semi-férié, pas de cotations sur les T-Bonds, demi-séance sur les actions) mais en l'occurrence, c'est spectaculaire.
Le 'VIX' s'est très fortement détendu, de -12% vers 20,6 et l'appétit pour le risque fait son grand retour les valeurs technologiques et fabricants de semi-conducteurs qui étaient jugés surévaluées 48H auparavant.
Des analystes revoient leurs objectifs à la hausse sur Broadcom qui s'envole de +11,1% (note positive d'HSBC), ainsi que sur Micron avec +8% suite à une note de Morgan Stanley (même score pour Marvell Techno), et par ricochet, AMD prend +5,5%, Super Micro +3,5%, Applied Materials +3,1%, Intel et Nvidia +2%.
L'indice 'Soxx' flambe de +4,4% et efface 4 séances de consolidation... mais le principal contributeur à la hausse du jour fut Alphabet avec +6,3% suite à un contrat de 'Cloud' sécurisé avec l'OTAN.
Sur le front des statistiques, la FED de Dallas apporte de l'eau au moulin de ceux qui espèrent une détente des taux puisque l'ISM manufacturier de la FED de Dallas chute de -5 vers -10,4%, déjouant à 180° une anticipation de rebond de +3Pts vers -2.
Les marchés tablent également également sur des avancées sur le front géopolitique : un plan de paix semble timidement s'esquisser autour du dossier ukrainien sous l'égide des Etats-Unis, l'unanimité est encore loin d'être acquise mais les émissaires russes, ukrainiens, et bien sûr américains se parlent et tentent de dénouer les principaux blocages à l'instauration d'un cessez-le-feu, préalable à de vraies résolutions engageantes pour une paix durable.
Sur le marché obligataire, malgré le retour en force des gérants sur les actions, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend de -2,7Pts vers 4,036%, le '30 ans' de -4Pts vers 4,677%, ce qui montre que la prudence des intervenants n'a pas totalement disparu.
Avec le retour de l'appétit pour le risque, les cours du brut retrouvent également le chemin de la hausse sur le marché new-yorkais NYMEX, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de reprendre 2% à 59 dollars le baril, l'autre actif volatil, le bitcoin , grimpe de +2,2% vers 88.900$ et affiche désormais +10% sur ses planchers de vendredi après-midi et renoue avec ses niveaux du 21 avril dernier, avoir retracé ceux du 9 avril.
