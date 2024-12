Wall-Street: début de consolidation après 4 records d'affilé information fournie par Cercle Finance • 09/12/2024 à 23:35









(CercleFinance.com) - Wall Street consolide après une impressionnante série de records consécutifs la semaine dernière.

Le Dow Jones s'effrite de -0,55%, le S&P500 et le Nasdaq perdent -0,6%, les 3 indices étant plombés par Nvidia avec -3,6%) et le S&P500 -0,6%.

Le Russell-2000 des 'Mid-Caps' recule de -0,75% et retombe sous les 2.400 (vers 2.390) et commence à dessiner une 'figure d'épuisement'.



Il a été le premier à plafonner et ne cesse de perdre du terrain depuis le 2 décembre alors que les indices de 'large caps' ont réussi à battre 4 records ans l'intervalle, les 2, 3 puis 4 et 6 décembre, sans oublier celui du vendredi 29/11 ou du mardi 26/11 (veille de Thanksgiving).



Le Nasdaq-100 (-0,8%) étant plus resserré autour des '7 fantastiques', le recul de Nvidia (-2,5%) a davantage pesé, ainsi que la chute du secteur des semiconducteurs dans le sillage de Comcast avec -9,5%, Charter Comm -9,2%, Marvell Tech -5,7%, AMD -5,6%,



A noter un vif rebond du baromètre du stress -le 'VIX'- de +11% vers 14,2 alors qu'il était retombé en zone de 'forte complaisance' vers 12,7 avant le weekend.



Alors que les chiffres de l'emploi publiés vendredi n'ont fourni d'indications décisives (plus d'embauches que prévu, mais taux de chômage en hausse) pour orienter la politique monétaire de la FED, les investisseurs se préparent à la publication, mercredi, de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui sera particulièrement suivi à une semaine de la dernière réunion de l'année de la Fed.

D'après le consensus, l'inflation américaine devrait avoir accéléré à +0,3% d'un mois sur l'autre en novembre, après être ressortie à 0,2% en octobre.



Wall Street ne peut plus compter sur des 'petites phrases' de membres de la FED : ils sont tenus d'observer le 'silence' durant les 10 jours précédant le FOMC des 17 et 18 décembre (baisse de -25Pts anticipée à 75%).



Les T-Bonds se sont dégradés de +4,4Pts vers 4,193%, le '2 ans de +3,1Pts vers 4,1300%.





