Wall Street: de nouveaux records pour terminer la semaine information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi, soutenue par la détente des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ce qui permet au S&P 500 et au Nasdaq d'inscrire de nouveaux plus hauts absolus.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,9% à 43.783 points et le S&P 500 progresse de 0,6% à 6.176,8 points après avoir établi un record historique à 6178,8 points.



Le Nasdaq Composite, qui enchaîne une cinquième séance de hausse, s'adjuge 0,5% à 20.268,2 points, là encore après avoir touché un niveau sans précédent à 20.299.7 points.



Les investisseurs saluent les dernière déclarations du secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, qui a affirmé hier soir qu'une trêve commerciale avec la Chine avait été scellée.



Ces propos laissent entrevoir la possibilité d'un accord plus général entre les deux pays, voire d'autres 'deals' avec certains partenaires comme l'Union européenne, alors que le délai accordé par Donald Trump quant à la mise en place de ses nouveaux droits de douane promis lors du 'Liberation Day' doit expirer le 9 juillet.



L'apaisement des tensions commerciales combiné à de solides statistiques américaines avaient propulsé les indices à des niveaux proches de leurs records au cours des dernières séances.



En raison de l'accalmie sur le front des droits de douane, les stratèges d'UBS ont annoncé vendredi avoir relevé à 6200 points leur objectif de cours sur le S&P 500 d'ici à la fin de l'année, et à 6500 points leur cible à un horizon de 12 mois.



Après un début d'année compliqué, le S&P 500 a amorcé un puissant rebond depuis son plus bas d'avril consécutif les annonces du 'Liberation Day' de Donald Trump, avec des gains qui atteignent 24% depuis le 9 avril.



Sur le front de la macroéconomie, les investisseurs ont pris connaissance de chiffres de l'inflation un peu plus élevés que prévu, mais qui ne semblent pas remettre en cause le ralentissement de la hausse des prix.



L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,3% en mai en rythme annuel, après +2,2% en avril.



En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est établi à +2,7% contre +2,6% le mois précédent.



'C'est surtout la contraction des dépenses de consommation (la troisième sur les cinq premiers mois de l'année) qu'il faut retenir aujourd'hui', soulignent cependant les équipes de CPR AM.



Les dépenses de consommation des ménages ont en effet diminué de 0,1% en mai en rythme séquentiel, tandis que leurs revenus se sont réduits de 0,4%, selon le Département du Commerce.



'Pour la Fed, qui dit être en recherche de chiffres durs attestant d'une dégradation de l'activité, cela devrait être une confirmation supplémentaire que l'économie souffre à cause de la hausse des droits de douane', souligne CPR AM.



Ces chiffres n'ont cependant pas beaucoup fait bouger la trajectoire des baisses de taux attendue par les investisseurs au cours des mois à venir.



Selon le baromètre Fedwatch du CME Group, les traders continuent d'anticiper à 20,7% le scénario d'un assouplissement de 25 points de base à la fin du mois de juillet et à 72,1% celui d'une baisse de taux en septembre.



Parmi les valeurs à suivre, Nike bondit de 14% après avoir fait état hier soir de résultats trimestriels meilleurs que prévu, ses efforts en matière de déstockage ayant permis de relancer ses marges bénéficiaires.



Nvidia poursuit sa série haussière et gagne encore 2,2%, donnant une capitalisation boursière de 3.800 milliards de dollars.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Wedbush indiquent que le fabricant de puces dédiée à l'IA pourrait être la première société à atteindre les 4.000 milliards de valorisation dès cet été, puis le cap des 5.000 milliards d'ici à 18 mois.



Les titres les plus sensibles au commerce comme Boeing (+4,5%) ou Caterpillar (+1,2%) sont également plébiscités sur le Dow.



Les rendements des emprunts d'Etat repartent en légère hausse après les derniers chiffres de l'inflation et suite à leur repli des derniers jours dû à la perspective de la nomination anticipée d'un successeur plus 'colombe' en remplacement de Jerome Powell, l'actuel président de la Fed.



Celui du papier à dix ans remonte ainsi au-delà de 4,26%.



Du côté de l'énergie, le baril de pétrole est le grand perdant de la semaine du fait de la fin des hostilités entre Israël et l'Iran, qui ont brusquement refluer les menaces sur le détroit d'Ormuz.



A 65 dollars, contre 75 dollars il y a tout juste une semaine, le baril de brut léger texan (WTI) se dirige vers des pertes de presque 13% sur l'ensemble de la semaine.





