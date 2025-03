Wall Street: de légers gains en vue avant l'issue du FOMC information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq-100 (+0,3%) préfigurent une ouverture sur des gains prudents ce mercredi à Wall Street, à quelques heures du verdict du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui doit paraitre en cours de séance à New York.



'Le contexte s'est quelque peu assombri sur le plan macro-financier depuis le dernier FOMC, avec la dégradation de plusieurs enquêtes de confiance et la baisse des marchés actions', rappelle Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois de suite, en bonne part car il est difficile pour elle de se faire une idée précise des conséquences de la politique commerciale de Donald Trump', pronostique-t-il ainsi.



'La réunion de la Réserve Fédérale sera particulièrement importante à suivre car la Fed communiquera ses nouvelles projections en termes d'inflation, de croissance et d'emploi', pointe pour sa part Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Même si Jerome Powell indique régulièrement que les projections trimestrielles de la Fed sont indicatives et ne constituent pas une feuille de route prédéfinie, ces projections servent tout de même de boussole aux marchés financiers', souligne-t-il.



'Le mauvais 'cocktail' de prévision pour les marchés américains ce soir, serait que la Fed abaisse ses prévisions de croissance pour cette année, tout en maintenant inchangées ses prévisions d'inflation', prévient le professionnel des marchés.



En dehors de la politique monétaire américaine, la géopolitique pourrait demeurer un sujet majeur de préoccupation pour les investisseurs, alors que l'entretien de la veille entre Donald Trump et Vladimir Poutine a laissé encore très incertain un cessez-le-feu en Ukraine.



Sur le front des valeurs, l'actualité est marquée notamment par la GTC de Nvidia, lors de laquelle des collaborations avec des groupes comme GM ou GE Healthcare ont été annoncées par le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle.



'Le rythme des innovations sur tous les fronts continue d'impressionner et suggère un fossé croissant par rapport à ses pairs', estime à ce sujet Jefferies, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 185 dollars sur Nvidia.



Le groupe agroalimentaire General Mills (Green Giant, Cheerios et Häagen-Dazs) fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels de profit et de ventes, à l'occasion de la publication de résultats en retrait au titre de son troisième trimestre.





