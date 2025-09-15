Wall Street dans le vert, le Nasdaq et le S&P 500 au plus haut historique

(AOF) - Les places américaines sont bien orientées à la mi-séance. Les investisseurs ont rapidement digéré la baisse supérieure aux attentes de l’indice manufacturier Empire State du mois de septembre. Ils sont désormais focalisés sur la réunion de politique monétaire de la Fed qui se tiendra mardi et mercredi et à l’issue de laquelle ils tablent sur une baisse de 25 points de base des taux directeurs, la première depuis décembre 2024. Dans ces conditions, le S&P 500 avance de 0,46 %, à 6 615 points, et le Nasdaq Composite progresse de 0,81 %, à 22 320 points, deux nouveaux records.

Tesla Motors (+ 6,05 %, à 419,905 dollars) se distingue à New York après plusieurs nouvelles positives. Elon Musk s’est renforcé au capital en procédant à l’acquisition de 2,568 millions d’actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. Ces achats, réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier, ont été effectués à un prix moyen de 389,285 dollars par action. Le fait qu’un dirigeant procède à des acquisitions de titres de la société pour laquelle il travaille est en général une marque de confiance.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, l’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s’est contracté plus que prévu en septembre. Il est passé de 11,90 points, à -8,70, là où les analystes tablaient sur un recul autour de 4,30 points. À -8,70 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet gagne 3,79% à 250,50 dollars et dépasse pour la première fois les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Il retrouve dans ce club exclusif, Nvidia - seul dans le club des plus de 4 000 milliards de dollars en Bourse - Microsoft et Apple. Amazon pèse pour sa part un peu moins de 2500 milliards de dollars. Au début du mois, la maison-mère de Google a bénéficié d'une décision de justice très importante en sa faveur. Un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android.

Corteva

L'entreprise Corteva envisagerait une scission afin de séparer ses activités Semences et Pesticides en deux entités distinctes, selon le Wall Street Journal. Le média américain, qui cite des sources proches du dossier, indique que le groupe pourrait prochainement communiquer sur ces intentions à condition que les négociations ne rencontrent aucun obstacle de dernière minute. La motivation de Corteva serait de protéger son activité Semences de " toute responsabilité future potentielle liée à ses produits phytosanitaires et désherbants, " indique le Wall Street Journal.

Nvidia

La Chine a jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire, rapporte la presse américaine, dont Bloomberg. L'autorité de régulation va donc poursuivre son enquête sur l'entreprise, dont l'action est attendue en repli de plus de 2% aux États-Unis.