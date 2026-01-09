Wall Street dans le vert, digère les données mitigées sur l'emploi
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 17:02
En attendant, le principal rendez-vous du jour était la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Ce dernier a révélé la création de 50 000 postes en décembre, contre des attentes à 60 000. En outre, les données du mois de novembre ont été légèrement révisées à la baisse avec finalement 56 000 nouveaux emplois, contre 60 000 lors d'une première estimation.
En parallèle, le taux de chômage de décembre, qui était attendu stable à 4,5%, a finalement reculé de 0,1%, pour s'installer à 4,4%.
Enfin, la rémunération horaire moyenne sur le mois de décembre a accéléré conformément aux attentes avec une hausse de 0,3%, après 0,2% en novembre. En rythme annuel, la progression est de 3,8%, contre 3,6% espéré.
Face à des éléments un peu contradictoires, baisse du taux de chômage et créations d'emplois moins bonnes que prévu, la Réserve fédérale américaine ne devrait pas prendre de risque sur sa politique monétaire et se montrer prudente.
Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité de voir la Fed observer un statu quo est passée de 88,4 à 97,2% après le rapport mensuel sur l'emploi outre-Atlantique. Toutefois, les intervenants tablent toujours sur deux baisses des taux directeurs au cours de l'année 2026.
Ces données ont également eu une incidence sur le marché obligataire où après avoir un peu tergiversé, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est brièvement reparti à la hausse pour atteindre un niveau inédit depuis le début du mois de septembre dernier à environ 4,206%, avant de se tasser.
Les investisseurs ont eu d'autres statistiques à surveiller, parmi les plus importantes, il y a eu l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui a progressé plus qu'attendu en s'installant à 54 points, contre des attentes à 53,5 et un précédent à 52,9.
Enfin, les données sur l'immobilier, mises en chantier et permis de construire, d'octobre sont ressorties sous les attentes des analystes.
En ce qui concerne les valeurs, les acteurs des semi-conducteurs comme Intel, Micron Technology ou Broadcom ont été particulièrement recherchées après des déclarations de Donald Trump. Le président des Etats-Unis a indiqué avoir terminé " une excellente réunion avec le très performant PDG d'Intel, Lip-Bu Tan. Intel vient de lancer le premier processeur CPU de moins de 2 nanomètres, conçu, fabriqué et assemblé ici même aux États-Unis ".
