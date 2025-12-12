 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street : dans le rouge avec Broadcom, bilan hebdo à 2 vitesses
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 22:35

Le marché américain se fragmente : la semaine se termine quasiment au plus bas pour le S&P500 (-1,07%) et le Nasdaq Composite (-1,7%) qui affiche une perte hebdo de -1,5%, tandis que le Dow Jones, malgré un repli de -0,5% (à 48.458) engrange 1,05% en hebdo, le Russell-2000 1,2% en hebdo (après avoir affiché 2,8% à l'ouverture après ses 2 records consécutifs de mercredi et jeudi).

Le S&P500 perd le contact avec les 6.900, sur fond de tension du "VIX" qui grimpe de 6,3% vers 15,80 ( 3% sur la semaine écoulée), et il faut signaler au passage une volatilité intraday assez étonnante, avec 18% vers 17,85 vers 17H30, suivi d'une rechute de -12% sous les 16.

Wall Street a subi un renversement de situation assez brutal puisque le Dow Jones et le Russell-2000 qui alignaient un 3ème record absolu consécutif (après 2 doublés "intraday/clôture" la veille) ont fini dans le rouge.
Ce 12 décembre restera de toute façon le jour où le Dow Jones s'est le plus rapproché des 50.000, même s'il termine à -0,5%, avec à la clé un nouveau zénith historique à 48.886.

Le FOMC de la FED semble avoir été vite oublié et les inquiétudes sur la surévaluation des valeurs estampillées "I.A" ont ressurgi : Wall Street ne se remet pas de la déception suscitée par les résultats trimestriels moins bons que prévus d'Oracle (-4,6% après -11% la veille), qui ont ravivé les craintes de surinvestissements massifs dans l'IA susceptibles de plomber les comptes des géants américains de la tech.
Des projets de construction de datacenters deviennent incertains, l'un de ceux dédié à Chat-GPT est repoussé de 2027 à 2028, le doute s'installe.

Mais en ce vendredi, la tendance fut littéralement plombée par Broadcom (-11,4% malgré de très bons résultats), Micron -6,7%, Marvell -5,6%, Nvidia -3,3%.
Jerome Powell n'a pas rassuré les spécialistes des T-Bonds : le "10 ans" continue de se dégrader (cela dure depuis le 26 novembre dernier) et renoue avec les 4,200%.
La FED confirmé la solidité actuelle de l'économie américaine, elle revoit à la hausse ses estimations de croissance de 1,9% à 2,4% en 2026... et c'est de là que naissent de fortes divergences sur la poursuite des baisses de taux au sein de son comité de politique monétaire.

Le T-Bond 2035 se tend de 5,5Pts vers 4,1990% ( 6Pts en hebdo), le "30 ans" flambe de 6,57Pts à 4,856%.

Cette tension pourrait perdurer jusque dans le courant de la semaine prochaine, dans l'attente des derniers chiffres très attendus de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis.
Il s'agira de la dernière semaine de Bourse complète sur les marchés de taux (avec la séance des "4 sorcières" du 19/12 en pont d'orgue) avant Noël et le Nouvel An, c'est la dernière ligne droite pour les habillages de bilans, ce qui est souvent synonyme de dynamique positive des cours.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture dans le rouge, s'inquiète de la tech
    information fournie par AFP 12.12.2025 22:28 

    La Bourse de New York a terminé en franche baisse vendredi, plombée par le retour des craintes autour de la rentabilité de certains grands noms de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,69%. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • La déception des Françaises après leur défaite contre l'Allemagne en demi-finales du Mondial de handball à Rotterdam, le 12 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )
    Mondial de hand: les Bleues de nouveau stoppées aux portes de la finale
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:15 

    L'équipe de France féminine a abandonné vendredi à Rotterdam son titre de championne du monde de handball, battue par l'Allemagne (29-23), sa deuxième défaite en demi-finales en compétition de suite. Éliminées par le Danemark aux portes de la finale de l'Euro il ... Lire la suite

  • Cette photo non datée fournie par les légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein et publiée par des parlementaires démocrates le 12 décembre 2025 le montre discutant avec l’acteur et réalisateur américain Woody Allen (D), aux côtés d’une femme dont le visage a été masqué ( House Oversight Democrats / HANDOUT )
    Des élus américains publient de nouvelles photos liées à Jeffrey Epstein
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:06 

    Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui incluent notamment des images de Donald Trump et de l'ancien président américain Bill Clinton. L'ex-prince Andrew, ... Lire la suite

  • Carte montrant les vols d'avions de combat et de drones de surveillance maritime de l'armée américaine captés, dans la mer des Caraïbes, par le site spécialisé Flightradar24 entre le 12 novembre et le 12 décembre, et en plus entre le 14 octobre et le 12 décembre pour les avions bombardiers. Données arrêtées à 8H00 GMT. ( AFP / Luca MATTEUCCI )
    Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:05 

    Des avions de combat, des bombardiers, des drones: l'armée américaine maintient sa pression sur le Venezuela en faisant voler nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP. Ces vols au-dessus de la mer des Caraïbes se ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank