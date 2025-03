Wall Street: dans le rouge au terme d'une semaine erratique information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Wall Street s'enfonce dans le rouge ce vendredi, au terme d'une semaine erratique au cours de laquelle les investisseurs ont dû digérer les annonces contradictoires de Washington sur la question des droits de douane, qui font craindre que l'incertitude entourant l'évolution des relations commerciales n'est pas près d'être levée.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,2% à 42.479,2 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,4% à 17.995,8 points.



Les données publiées vendredi par le Département du Travail ont montré que l'économie américaine avait créé 151.000 emplois au mois de janvier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur 160.000 créations de postes.



Le taux de chômage est quant à lui remonté à 4,1%, contre 4% au mois de janvier, alors que le consensus l'attendait à 4%.



'Il s'agit de chiffres globalement sans éclat', estime un trader.



'Le rapport est de toute façon déjà obsolète puisqu'ils ne tient pas compte des récentes coupes opérées dans les emplois publics et de la récente frilosité des entreprises à embaucher, qui se répercuteront dans les statistiques au cours des mois qui viennent', ajoute-t-il.



Ces chiffres n'ont guère changé les attentes du marché, qui prévoit toujours que la Fed n'abaissera pas ses taux d'intérêt directeurs avant le mois de juin.



A ce titre, les investisseurs suivront avec attention à partir de 12h30 le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'exprimera sur les perspectives économiques des Etats-Unis à l'occasion d'une conférence organisée à New York par l'Université de Chicago.



Sur la semaine, le Dow Jones accuse à ce stade un repli de 3,3%, tandis que le Nasdaq Composite lâche 4,2%, se dirigeant ainsi vers une troisième semaine consécutive de baisse.



La confusion entourant la mise en oeuvre des mesures protectionnistes décidées par l'administration Trump a entretenu un climat de nervosité, avec des séances en montagnes russes qui se sont terminées la plupart du temps par des épisodes de correction.



Sur le marché des changes, le dollar amplifie ses pertes face à l'euro dans le sillage des chiffres de l'emploi, ce qui permet à la monnaie unique de revenir, à 1,0870, à un pic de près de trois mois contre le billet vert.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans recule également pour repasser sous les 4,24% après les derniers chiffres de l'emploi.



L'indice VIX - connu sous la nom d'indice de la peur - se maintient dans la zone des 25 points, toujours synonyme de zone d'inconfort pour les investisseurs.





