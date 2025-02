Wall Street: contient ses pertes, mais 3ème repli du S&P500 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en repli, mais limite grandement la casse par rapport aux niveaux testés vers 17H30 avec -1% pour le S&P500 (il était stable vers 16H00) et -2,1% pour le Nasdaq (qui rechutait sous 18.900, dans le sillage de Tesla qui lâche près de -9%).



Le S&P500 (-0,47%) qui aligne tout comme le Nasdaq (-1,35%) une 3ème séance de repli consécutive, a réduit ses pertes de moitié, et le Dow Jones qui avait mieux résisté (mais fait une incursion dans le rouge) termine sur un gain de 0,37%.



La volatilité est bien retombée : elle avait atteint +9% vers 20,70 mais s'est nettement calmée, le VIX terminant à +2,4% vers 19,45... ce qui demeure dans la zone 'd'inconfort' pour les marchés.



L'événement le plus attendu de la semaine se produira après la clôture de Wall Street ce mercredi : les résultats de Nvidia -les seuls à pouvoir encore faire basculer les marchés US- marqueront le clap de fin des trimestriels. Les attentes sont très élevées, le bénéfice est espéré en hausse des plus de 60%.



Côté chiffres US, après les indices d'activité (PMI en fort repli) et le baromètre de confiance 'UMich', voici une confirmation d'une inflexion 'psychologique' post-électorale négative : la confiance des consommateurs s'est effondrée de -7 points vers 98,3 au mois de février, selon le Conference Board (alors que le consensus l'attendait à 103).



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle - très liée à leur appréciation du marché du travail - s'est repliée de 3,4 points à 136,5, tandis que celle de leurs anticipations a chuté de 9,3 points à 72,9.



Le ConfBoard fait remarquer qu'il s'agit de la première fois depuis juin 2024 que ce dernier repasse sous le seuil des 80, un niveau généralement annonciateur d'une prochaine entrée en récession selon l'association professionnelle.



En outre, la crise immobilière liée aux taux élevés qui rend l'accession à la propriété très compliquée n'est pas en voie de se résoudre : le prix moyen des maisons aux Etats-Unis a poursuivi sa hausse en décembre, selon l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller.



Côté marchés de taux, l'embellie est spectaculaire mais peut-être pas de si bon augure : le 'risk-off' sur le Nasdaq provoque une nette détente des rendements avec -9 points de base sur les T-Bonds, vers 4,300%. L'or consolide (-1%) sous ses sommets testés la veille, avec une once à 2.930$ (contre 2.900$ au plus bas du jour).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.