Wall Street consolide ses gains récents en l’absence de catalyseur

(AOF) - Les indices américains s’offrent une consolidation après les nouveaux records du Nasdaq Composite et du S&P 500 hier soir. Les investisseurs sont sevrés de statistiques macro-économiques américaines en raison du " shutdown " qui empêche leur publication. Ils se sont toutefois rabattus sur un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui ne leur a malheureusement rien appris de nouveau. Côté valeurs, Ferrari chute après la présentation de prévisions de moyen terme décevantes. Le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 affichent des replis compris entre 0,36 et 0,39%.

Ferrari (- 13,61 %, à 413,97 dollars) dévisse à New York après sa Journée Investisseurs. Lors de celle-ci, le constructeur d'automobiles de luxe a rehaussé ses objectifs pour l'exercice en cours, a dévoilé un nouveau modèle électrique et sa stratégie pour les véhicules électriques, mais a surtout présenté des objectifs de moyen terme jugés décevants par la communauté financière. Pour 2030, la marque au cheval cabré vise des revenus nets d'environ 9 milliards d'euros, un Ebitda supérieur à 3,60 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté au-dessus de 2,75 milliards d'euros.

Les chiffres économiques du jour

La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont progressé plus que prévu avec une hausse de 80 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 76 milliards de pieds cubes et un précédent à 53 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 23 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 157 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 484 milliards de pieds cubes. À 3 641 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Air Lines

Delta Air Lines a publié un chiffre d'affaires record de 15,2 milliards de dollars, en hausse de 4,1%, pour le compte du troisième trimestre. L'activité du groupe de transport aérien a été portée par les segments premium, corporate et fidélité. En outre, les dépenses de carburant ajustées se sont élevées à 2,6 milliards de dollars, en baisse de 8% sur un an. Pour l'ensemble de l'année, Delta Air Lines a resserré à la hausse ses objectifs et table désormais sur un bénéfice par action d'environ 6 dollars, contre une fourchette allant de 5,25 à 6,25 dollars auparavant.

PepsiCo

PepsiCo (+2,90%, à 142,87 dollars) a dépassé les attentes au troisième trimestre tout en annonçant la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier. Le géant américain a publié un bpa trimestriel de 2,29 dollars, contre 2,26 dollars attendus Le chiffre d'affaires net sur ce trimestre ressort à 23,94 milliards de dollars, là où les prévisions ciblaient 23,83 milliards de dollars. PepsiCo a maintenu son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires : entre 1 et 3%.

Tesla

Selon Reuters, l'agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) va ouvrir une enquête sur 2,88 millions de voitures Tesla équipées du système de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) après l'enregistrement de plus de 50 signalements de violations du code de la route et une série d'accidents. L'enquête de la NHTSA constitue la première étape avant le rappel de véhicules.

TSMC

Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé des revenus meilleurs que prévu en septembre, toujours soutenus par le boom de l'intelligence artificielle. Le groupe taïwanais a enregistré des ventes en progression de 31,4% à 330,98 milliards de dollars taïwanais (9,34 milliards d'euros). Les revenus sur les 9 premiers mois de l'année ont augmenté de 36,4% à 2762 milliards de dollars taïwanais.