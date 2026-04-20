Wall Street clôture en légère baisse en raison du regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* QXO chute après l'acquisition de TopBuild pour 17 milliards de dollars

* Meta perd plus de 2% après neuf séances de hausse consécutives

* Les bénéfices vont s'accélérer cette semaine

* Indices en baisse: Dow 0,01%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,26%

(Ajout du volume des transactions et de la largeur du marché) par Chuck Mikolajczak et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont clôturé en légère baisse lundi, chacun des trois principaux indices sortant d'une troisième semaine consécutive de gains, alors que les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran remettent en question la durabilité d'un cessez-le-feu de deux semaines.

L'Iran envisage de participer aux pourparlers de paix avec les États-Unis au Pakistan, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à Reuters, à la suite des mesures prises par Islamabad pour mettre fin au blocus américain des ports iraniens.

Toutefois, une autre source a déclaré que le vice-président JD Vance se trouvait toujours aux États-Unis, démentant les informations selon lesquelles il se rendrait au Pakistan pour des pourparlers.

L'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz vendredi, ce qui a entraîné une forte hausse des marchés: le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux record pour la troisième séance consécutive , enregistrant ainsi leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis 11 mois. Toutefois, Téhéran a de nouveau fermé la voie maritime cruciale au cours du week-end.

Le brut américain CLc1 a bondi de 6,87% pour s'établir à 89,61 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté pour s'établir à 95,48 dollars le baril, en hausse de 5,64% sur la journée, faisant grimper l'indice énergétique du S&P 500 .SPNY de 0,21%.

"Les nouvelles du week-end avec la re-fermeture du détroit ou l'arraisonnement du navire iranien nous éloignent un peu de la réouverture totale, mais le calendrier ne semble pas aussi éloigné qu'il l'était avec au moins les discussions de la semaine", a déclaré Tom Hainlin, stratégiste national d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Mais nous sommes au milieu de la saison des résultats du premier trimestre, et la question est de savoir s'il y a eu des répercussions sur l'économie réelle, et jusqu'à présent, les banques nous ont dit que le crédit à la consommation semblait correct et que les dépenses étaient correctes."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 4,87 points, soit 0,01%, à 49 442,56, le S&P 500 .SPX a perdu 16,92 points, soit 0,24%, à 7 109,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 64,09 points, soit 0,26%, à 24 404,39.

Les services de communication .SPLRCL ont été le secteur le moins performant , Meta META.O ayant perdu 2,56% pour mettre fin à une série de neuf séances de hausse, la plus longue depuis le mois d'octobre.

Netflix NFLX.O a chuté de 2,55% pour peser sur le secteur, et a perdu environ 12% depuis l'annonce de ses résultats trimestriels et le départ de son cofondateur Reed Hastings la semaine dernière.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a progressé après avoir chuté au cours des huit dernières séances et a terminé en hausse de 1,37 point à18,85, après avoir atteint un plus haut d'une semaine à 19,99.

Les investisseurs chercheront à évaluer l'impact de la guerre en Iran sur les bénéfices des entreprises et sur l'économie en général, avec des sociétés telles que Lockheed Martin LMT.N et IBM IBM.N qui devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine.

Tesla TSLA.O donnera le coup d'envoi des résultats du groupe dit des "Sept Magnifiques", composé de valeurs à forte capitalisation, mercredi.

Sur les 48 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi matin, 87,5 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de LSEG. Le taux de croissance actuel des bénéfices du premier trimestre est de 14,4 %.

Parmi les autres valeurs en mouvement, les actions de QXO

QXO.N ont perdu 3,12 % après que le distributeur de matériaux de construction ait conclu un accord de 17 milliards de dollars pour acquérir le distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild BLD.N , dont les actions ont bondi de 19,38 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,08 contre 1 sur le NYSE, mais les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,01 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 44 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 173 nouveaux sommets et 42 nouveaux planchers.

Le volume sur les bourses américaines a été de 16,42 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,54 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.