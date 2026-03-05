Wall Street clôture en baisse, les craintes au Moyen-Orient faisant grimper le brut américain de 8 %

* Le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant à l'inflation

* Broadcom fait un bond en avant grâce à de solides prévisions de revenus pour les puces d'IA

* Les prix du pétrole augmentent de 8 % aux États-Unis et atteignent leur plus haut niveau depuis 2024

(Mise à jour jusqu'à la clôture des marchés américains) par Sabrina Valle et Johann M Cherian

Les actions américaines ont clôturé en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, poussant les prix du pétrole à la hausse et suscitant des inquiétudes quant à l'inflation et à une éventuelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'extension du conflit à d'autres pays a alimenté les craintes de perturbations dans le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement énergétique critique, où les menaces de missiles et de drones ont considérablement réduit le trafic des pétroliers.

Cela a fait grimper les prix du brut américain

CLc1 d'environ 8,5 % à 81 dollars le baril, au plus haut depuis juillet 2024. Le pétrole Brent LCOc1 , référence mondiale, a augmenté de 4,9% à 85,41 dollars. Les traders craignent qu'une interruption prolongée n'alimente l'inflation et ne ralentisse la croissance économique.

"Regardez le pétrole aujourd'hui, il vous dit tout ce que vous devez savoir sur les raisons de la baisse du marché boursier", a déclaré Michael Antonelli, stratège de marché chez Baird Private Wealth Management. "Le marché essaie vraiment de savoir combien de temps ce conflit va durer".

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 39,37 points, soit 0,57%, pour terminer à 6 830,13 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 58,18 points, soit 0,25%, pour s'établir à 22 749,31. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 790,63 points, soit 1,62%, à 47 948,78.

Les indices S&P 500, qui suivent les performances des principales entreprises américaines des secteurs de l'industrie, des matériaux et de la santé, ont mené les baisses. Le sous-secteur des compagnies aériennes de passagers .SPCOMAIR a chuté.

Les pertes ont été limitées grâce à de solides prévisions du concepteur de puces Broadcom < AVGO.O > qui a prévu que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine. Ses actions ont augmenté de 3,2 %.

Alors que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran fait rage, Wall Street asurperformé ses homologues européens et asiatiques cette semaine, aidée principalement par les valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute de février.

Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant, et les investisseurs étaient à l'affût d'informations indiquant que le conflit pourrait être sur le point de s'achever.

Les résultats plus élevés que prévu de l'ISM pour l'industrie manufacturière et les services, ainsi que les données plus fermes sur le chômage, ont poussé les investisseurs à revoir à la hausse leurs prévisions officieuses concernant les salaires, ce qui suggère que le marché du travail pourrait être plus serré que prévu, a déclaré Steve Ricchiuto, économiste en chef chez Mizuho Securities.

Les investisseurs s'attendent à ce que les pressions sur les prix retardent la réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en octobre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG.

Les baisses des valeurs financières telles que JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N ont également pesé sur le Dow Jones.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé la semaine dernière.