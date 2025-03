Wall Street: biais positif pour entamer la semaine information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (stables) et le Nasdaq-100 (+0,2%) augurent d'un démarrage légèrement positif pour une semaine qui devrait être dominée par la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), dont le verdict sur les taux est attendu mercredi.



'La bonne santé de l'économie américaine permet à la Fed de ne pas se précipiter pour réduire les taux tant que l'incertitude politique n'est pas au moins partiellement résolue', pointait Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, la semaine passée.



'Nous nous attendons à ce qu'il s'agisse du principal message de la réunion de mars et nous constatons peu de changement par rapport à la position actuelle du FOMC, qui prévoit deux autres baisses de taux cette année et deux autres en 2026', poursuivait-il.



En attendant ce rendez-vous phare, les premières statistiques de la semaine, parues il y a plus d'une demi-heure, viennent plutôt plaider en faveur d'une attitude accommodante de la part de la Réserve fédérale pour sa politique monétaire.



En effet, après avoir chuté de 1,2% en rythme séquentiel en janvier (chiffre révisé de -0,9% en annonce initiale), les ventes de détail aux Etats-Unis ne se sont redressées que timidement de 0,2% en février, un rebond inférieur au consensus.



Par ailleurs, l'activité manufacturière a chuté considérablement dans l'État de New York en mars, selon l'enquête mensuelle de la Fed locale : l'indice global 'Empire State' de la conjoncture générale a chuté de vingt-six points à -20.



D'autres données permettront de jauger la santé de l'économie américaine dans les prochains jours, dont les chiffres de la production industrielle et de la construction résidentielle (mardi), ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board (jeudi).



L'attention des investisseurs devrait en outre continuer de se porter sur l'évolution du dossier des discussions pour un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires.



'La guerre commerciale entre les États-Unis, le Canada, l'UE et le Royaume-Uni s'intensifie. Les diplomates travaillent d'arrache-pied pour éviter les droits de douane généraux de 25% qui menacent le Canada et l'UE le 1er avril', pointe Panmure Liberum.



'Nous nous attendons toujours à ce qu'il y ait une réduction ou un report de dernière minute de ces tarifs, mais nous devons nous y préparer au cas où le 1er avril s'avérerait ne pas être le poisson d'avril', poursuit l'établissement britannique.



Concernant la vie des entreprises cotées, les investisseurs doivent prendre connaissance cette semaine des résultats de groupes tels que Nike, Micron Technology, FedEx et General Mills.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.