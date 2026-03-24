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Wall Street attendue en retrait, toujours angoissée par l'Iran
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:04

Wall Street devrait ouvrir en retrait ce mardi, alors que la situation géopolitique, toujours très incertaine, demeure au coeur des préoccupations des investisseurs, dans l'attente d'un indice PMI à paraître peu après la cloche.

A une demi-heure de l'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 (-0,5%) et le Nasdaq 100 (-0,5%) augurent d'un tassement des gains engrangés au cours de la première séance de la semaine.

Les indices américains ont en effet terminé en hausse lundi, portés par un regain d'optimisme après l'annonce par Donald Trump du report de frappes militaires visant des infrastructures iraniennes, sur fond de signaux jugés constructifs avec Téhéran.

Les marchés ont réagi positivement à cette annonce : le S&P 500 a progressé de 1,15% à 6 580,9 points, le Dow Jones a gagné 1,38% à 46 208,5 points, et le Nasdaq 100 a avancé de 1,22% pour clôturer à 24 188,5 points.

Mais ce mouvement d'achats à bon compte, qui avait favorisé les places boursières, semble un peu s'essouffler au vu de la tendance sur les places européennes ces dernières heures, face aux incertitudes géopolitiques persistantes.

Une situation géopolitique toujours aussi incertaine...

L'Iran a qualifié de "fake news" l'existence de discussions avec Washington, et parallèlement, l'aviation israélienne, loin de relâcher la pression, a mené hier d'intenses bombardements sur Téhéran en frappant une dizaine d'objectifs.

"Les montagnes russes continuent", déplorait ce matin Michael Brown, stratégiste marché chez Pepperstone, faisant valoir que la "pause" de cinq jours décidée par Donald Trump a été conditionnée à certains progrès dans les négociations.

"En outre, et au risque d'énoncer une évidence, le détroit d'Ormuz reste pratiquement fermé, ce qui signifie que l'approvisionnement en matières premières continue de se resserrer en conséquence", mettait aussi en avant le professionnel.

... et des cours du pétrole toujours préoccupants.

Ces inquiétudes continuent de se refléter dans les cours du pétrole : le baril de WTI (West Texas Intermediate) s'inscrit en hausse de 2,5% vers 91,7 USD, tandis que celui de Brent grimpe de 2,8% vers 102,9 USD.

"Sans résolution claire des tensions dans la période annoncée par les Etats-Unis, la volatilité devrait persister, avec des risques orientés vers de nouvelles hausses des prix", prévient ce mardi Zaheer Anwari.

Selon ce cofondateur et CEO de The Revacy Fund, "la prudence reste prédominante tant qu'une direction claire n'a pas été confirmée, tandis que la nature erratique de la variation des prix augmente le risque de pertes potentielles pour les traders".

L'indice PMI attendu au tournant

Au chapitre des statistiques, l'indice PMI des Etats-Unis, en estimation préliminaire pour le mois de mars, doit paraître peu après le début de la séance : il s'agira du premier depuis le déclenchement de la guerre avec l'Iran.

En attendant, on notera que la productivité non agricole des Etats-Unis a augmenté de 1,8% en rythme annualisé au 4e trimestre 2025, selon la 2e estimation du Département du Travail, qui avait annoncé une hausse de 2,8% précédemment.

Cette hausse de 1,8%, qui reflète une croissance de 1,5% de la production et un tassement de 0,2% du nombre d'heures travaillées, s'accompagne d'une hausse du coût unitaire du travail de 4,4%, compte tenu de l'augmentation de 6,3% du salaire horaire moyen.

Les opérateurs doivent aussi prendre connaissance, au cours de cette semaine, des prix à l'importation pour février (mercredi), puis de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan (vendredi).

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