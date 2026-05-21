Wall Street attendue en repli, l'Iran éclipse Nvidia

Les futures sur le S&P 500 (-0,3%) et le Nasdaq 100 (-0,5%) préfigurent un début de séance terne ce jeudi à Wall Street, des nouvelles préoccupantes en provenance du golfe Persique venant éclipser une publication solide de la part de Nvidia la veille au soir.

L'horizon se couvre au Moyen-Orient...

Selon Reuters, Mojtaba Khamenei, le Guide suprême iranien, a ordonné que l'uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires devait rester en Iran, considérant que l'exportation de ce matériau rendrait le pays plus vulnérable à de futures attaques.

Cette déclaration du numéro un du régime de Téhéran éloigne la perspective d'une négociation rapide et d'un accord de paix durable avec les Etats-Unis, alors que Donald Trump a maintes fois répété que l'obtention de l'arme atomique par l'Iran constituait une ligne rouge absolue.

L'éloignement de la perspective d'une paix au Moyen-Orient, et donc d'une réouverture du détroit d'Ormuz, se répercute assez logiquement sur les cours de l'or noir, avec des barils en hausse de 2,4% pour le WTI à 101,2 USD et de 2,2% pour le Brent à 107,4 USD.

...ce qui éclipse une publication solide de Nvidia

Dans ce contexte, les résultats pourtant très attendus de Nvidia tendent à passer au second plan, en dépit de prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes et d'un programme de rachat d'actions de 80 MdsUSD, confirmant la vigueur persistante de la demande mondiale liée à l'IA.

Selon Wedbush, le spécialiste des puces pour l'IA a réalisé un fort 1er trimestre avec un chiffre d'affaires de 81,6 MdsUSD et un BPA de 1,87 USD, des niveaux supérieurs aux estimations consensuelles, qui étaient respectivement de 79,2 MdsUSD et de 1,77 USD.

La direction a annoncé viser un chiffre d'affaires de 91 MdsUSD pour le 2e trimestre, ce qui, selon le broker, a légèrement dépassé les attentes des analystes buy-side (plus de 90 MdsUSD selon lui) et largement celles des analystes sell-side (environ 87 MdsUSD).

Wedbush estime en outre que, pour cette projection, la direction s'est probablement dotée d'une marge de sécurité de plusieurs MdsUSD, afin de se ménager la possibilité d'un nouveau dépassement des attentes à l'occasion de sa prochaine publication trimestrielle.

Le BPA de Walmart en ligne avec les attentes au 1er trimestre

Parmi les autres poids lourds de la cote ayant dévoilé leurs trimestriels, Walmart a fait part ce jeudi d'un BPA ajusté en hausse de 8,2% à 0,66 USD, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, avec un chiffre d'affaires de 177,8 MdsUSD, en croissance de 5,9% à changes constants.

"Nos résultats témoignent de notre engagement constant à offrir une expérience client optimale à l'échelle de l'entreprise : une meilleure expérience d'achat, un assortiment plus large et une livraison plus rapide", commente le CEO du géant de la distribution, John Furner.

Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications trimestrielles de l'éditeur de logiciels pour particuliers et PME Intuit d'hier soir, ainsi qu'à celles de l'équipementier agricole John Deere et de la maison de vêtements Ralph Lauren, ce jeudi avant l'ouverture.

L'indice Philly Fed plonge en ma i

Sur le front des données macroéconomiques, on notera que l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie a plongé à -0,4 ce mois-ci, à comparer à 26,7 le mois précédent, alors qu'il n'était anticipé en retrait que vers 18 par les économistes en moyenne.

Par ailleurs, le Département du Travail indique avoir comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine passée, un chiffre en baisse de 3 000 par rapport au niveau de la semaine précédente et finalement assez proche du consensus (210 000).