Wall Street: Apple permet de sauver une semaine mouvementée

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi, les solides résultats d'Apple prenant le dessus sur les inquiétudes entourant les questions commerciales, tandis qu'un indicateur publié dans la matinée est venu tempérer les craintes autour d'un réveil trop brutal de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de moins de 0,1% à 44.900,7 points, mais le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1,3% à 19.944,9 points.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que l'inflation 'PCE', la mesure de l'évolution des prix privilégiée de la Fed, avait progressé de 2,8% au mois de décembre, une évolution parfaitement conforme aux attentes.



Les intervenants se disent que ces chiffres sans surprise pourraient conduire la Fed à adopter une tonalité un peu mois prudente, ce qui conforte le scénario d'au moins deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.



Ils attribuent actuellement une probabilité de 47% à un assouplissement de 25 points de base au mois de juin.



Les bonnes performances d'Apple et d'Intel permettent par ailleurs d'atténuer le regain de pessimisme sur la tech américaine, qui confirme son rebond après une semaine difficile due au lancement de l'intelligence artificielle (IA) bon marché chinoise DeepSeek.



Sur l'ensemble de la semaine, le Nasdaq affiche un score parfaitement nul, là où le Dow progresse d'un peu plus de 1%.



S'agissant des valeurs, Apple revient en direction de ses records absolus atteints le mois dernier, au lendemain de la publication de résultats meilleurs que prévu, en dépit de ventes plutôt décevantes sur l'iPhone.



Le titre de la firme à la pomme prend actuellement 1,4%.



Intel gagne également du terrain (+0,7%) suite à des comptes moins mauvais qu'attendu laissant espérer un éventuel redressement de l'ancien numéro un mondial des processeurs.



Le dollar poursuit sa remontée face à l'euro à l'issue d'une semaine ayant acté la divergence entre une Fed plus prudente et une BCE toujours accommodante, ce qui fait refluer la monnaie unique sous la barre de 1,04 contre le billet vert.



Alor que l'évolution de la politique commerciale américaine fait souci, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son reflux des derniers jours pour revenir, vers 4,50%, à un plus bas de plus d'un mois.



L'or bat lui un nouveau record absolu au-delà de 2.862 dollars l'once, alors que Donald Trump s'apprêterait à imposer dès demain des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique.





