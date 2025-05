Wall Street: 8ème gain consécutif, mais déception Apple/AMZN information fournie par Cercle Finance • 01/05/2025 à 23:30









(CercleFinance.com) - Wall Street n'en finit plus de grimper et les indices US alignent une 8ème séance de hausse d'affilée (plus longue série depuis mai 2024), malgré de mauvais chiffres 'macro' : chute de la confiance des ménages, créations d'emploi inférieures de 50% aux attentes selon ADP (à 62.000), ISM en contraction, secteur immobilier congelé, stocks de logements invendus en hausse, taux de défaut des emprunteurs qui s'envole.



Les investisseurs préfèrent donc se concentrer sur les résultats, et ceux de Microsoft et de Meta ont relancé la mécanique haussière mercredi soir.

Cette séance de jeudi s'annonçait donc sous de bons auspices, et il n'y a pas eu de déception... jusqu'à 22H et les résultats d'Apple et Amazon.



Le Dow Jones grappille 0,2% à 40.750, le S&P-500 s'adjuge 0,63% et

le Nasdaq Composite grimpe de 1,5% (à 17.710) dans le sillage de Microsoft (+7,6%, au plus haut depuis début janvier, et reprend à Apple son titre de première valorisation boursière mondiale) et de Meta Platforms (+4,2%, même score qu'après-clôture mercredi) grâce des recettes publicitaires supérieures aux attentes.



Mais tous les géants ne sont pas logés à la même enseigne puisqu'Amazon chutait de -4,5% après publication de résultats, largement conformes aux attentes.

Le chiffre d'affaire au T2 est estimé à 159/164Mds$ mais le duel sino-américain risque de freiner le chiffre d'affaire réalisé avec les produits chinois ('drop shipping'), AWS voit son activité progresser de +17%, les revenus publicitaires dépassent le consensus avec 13,9Mds$ contre 13,7Mds$ attendu.

Apple décochait également de -2,5% en 'after hour' avec des résultats sans grande surprise.

Les ventes d'i-Phones (46,84Mds$) ont dépassé les attentes (46,17Mds$), les consommateurs ayant devancé l'instauration d'éventuelles taxes à l'importation frappant les derniers modèles (qui seront bientôt fabriqués en Inde).

Le chiffre d'affaire atteint 94,68Mds$, le bénéfice s'établit comme prévu à 1,63$ par action... pas de -bonne- surprise donc.



Quelques heures auparavant, General Motors -qui avait annoncé mardi des résultats meilleurs qu'attendus est revenu sur ses prévisions ce jeudi : c'était attendu puisque le titre avait perdu -4% en 48H.

L'objectif bénéficiaire 2025 est revu à la baisse avec un impact des droits de douane (sur le secteur automobile) estimé à 4 ou 5Mds$ sur les ventes.



Côté taux, ça se retend assez nettement avec +4Pts sur le '10 ans' à 4,214%, +4,2% sur le '30 ans' à 4,722%... et le '2 ans' prend +8Pts à 3,701%.



Plombé par les signaux pré-récessionnistes, le pétrole continue de s'enfoncer vers des plus bas annuels : le 'WTI' s'est enfoncé jusque vers 56,5$ avant de se reprendre en fin de journée vers 58,8 (+1,2%)... s'évitant un plongeon vers 45,5$.





