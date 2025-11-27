Wall Street : 4e hausse à la veille du pont de Thanksgiving
Les achats du jour sont d'autant plus stratégiques ce mercredi que Wall Street s'apprête à faire un 'pont' de 4 jours pour cause de Thanksgiving (il y aura une demi-séance ce vendredi 28, lequel coïncide avec la fin du mois calendaire).
Wall Street recycle les mêmes anticipations (à 90%) qui avaient propulsé le S&P 500 vers 6900 (le 12 novembre dernier) et le Nasdaq-100 vers 26 000 (le 3 novembre).
Le Nasdaq a été dopé par les hausses de Marvell techno (+5,5%), AMD (+4%), Broadcom (+3,3%), Applied Materials (+3,1%), Micron (+2,6%), Nvidia +1,4%.
Wall Street reprend ainsi +4% en 4 séances et ce sont -ce n'est sûrement pas un hasard- celles qui précèdent 'Thanksgiving'.
Le Nasdaq-100 (+0,87%) confirme le re-franchissement des 25 000 (à 25 237), tandis que le S&P 500 affiche +0,7% à près de 6813, après avoir refermé en séance le 'gap' des 6830 du 13 novembre avant 22H ce soir (il refranchit allègrement sa moyenne mobile à 50 jours des 6750).
Le Dow Jones gagne également +0,67% et se hisse vers 47 427, refermant au passage le 'gap' des 47 411 du 13 novembre.
Pas de contrariété côté 'stats' : en effet, les commandes de biens durables ressortent en hausse de +0,5% comme prévu. Elles sont venues renforcer l'hypothèse d'une nouvelle réduction des taux de la Réserve fédérale le 10 décembre.
Avec le retour de l'appétit pour le risque, le stress retombe et l'indice de volatilité 'VIX' - souvent dénommé baromètre de la peur - repasse sous le seuil des 20 points : il se détend encore de -7,4% vers 17,20.
'Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.
'L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante : un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse', poursuit l'analyste.
'En ajoutant à cela une saisonnalité très favorable, les flux portés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO du 'rallye' de Noël) qui soutient la reprise des rachats d'actions, on obtient un environnement qu'il serait difficile - voire imprudent - de contrer pour le moment', conclut-il.
