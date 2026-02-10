Wall Street : 3ème record du 'Dow', Nasdaq plombé par les courtiers
Wall Street clôture en ordre dispersé mais les optimistes retiendront de 3ème doublé record "intraday/clôture" du Dow Jones qui s'est hissé jusque vers 50.510 ( 0,6%) avant de recéder l'essentiel de ses gains pour en terminer à 0,1% (50.188Pts).
Le S&P500 s'effrite de -0,33%, le Nasdaq-100 succombe à la lourdeur (et finit au plous bas du jour avec -0,56%), plombé par les "7 fantastiques" qui finissent toutes dans le rouge, sauf Microsoft avec 0,05% puis les semiconducteurs avec -6,2% sur Intel, -8,2% sur Western Digital
L'heureuse exception, ce fut Datadog ( 13,8%) qui flambe à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte demande pour ses solutions de sécurité et de supervision "cloud" dans un contexte d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.
Spotify ( 14,7%) s'envole après un quatrième trimestre solide et une hausse des utilisateurs actifs mensuels supérieure aux attentes.
Au sein du Dow Jones, les banques ont reculé, ainsi que Coca-Cola (-1,5%) après avoir indiqué viser une croissance modérée de son chiffre d'affaires en 2026.
Le groupe a par ailleurs déçu au quatrième trimestre, pénalisé par un affaiblissement de la demande de sodas en Amérique du Nord et en Asie.
Côté "stats", les ventes au détail aux US ressortent moins vigoureuses qu'attendu au mois de décembre : elles ont stagné et marquent un essoufflement des dépenses de consommation en fin d'année 2025, après une hausse de 0,6% en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce (le consensus tablait sur une augmentation de 0,4%).
Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% en novembre, mais inférieurs aux attentes du marché ( 0,2%) après 0,2% le mois précédent.
Les échanges devraient s'animer demain avec le "NFP": la publication des chiffres de l'emploi US avait été repoussée de 5 jours pour cause de "shutdown" temporaire vendredi dernier.
Après clôture, Lyft dévissait de -15% avec la publication d'un Ebitda compris entre 130 et 140Mns$ alors que le consensus visait le haut de fourchette vers 140$.
Roninhood qui -à part le profit net- manque pratiquement tous ses objectifs (chiffre d'affaire de 1,28Md$ contre 1,34 attendu, Ebitda inférieur de 10% au consensus) chutait de -9% en transactions électronique, après -1,1% en intraday.
A noter qu'en séance, et de façon un peu prémonitoire, le courtier Raymond James a plongé de -8,7%,son concurrent Charles Schwab de -7,4%, LPL Financial de -8,3%... et S&P-Global de -8,7%.
Pas de réaction avec les résultats de Ford malgré un Ebit de 1,23Mds$ (contre 1Md attendu), les Capex sont estimés à 9,5/10,5Mds$ pour 2026.
Enfin, une nette détente détente se matérialise sur les T-Bonds US avec -5,3Pts à 4,141% (alors que les 4,20% étaient testés la veille), le "30 ans" efface -6,5Pts vers 4,782%.
