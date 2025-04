Wall Street: '3 sorcières' sans tendance, mois d'avril à -8% information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 23:55









(CercleFinance.com) - Wall Street termine le mois boursier d'avril (le pire depuis 2022) sur un score nul si l'on s'en tient au S&P500 (+0,13%) et au Nasdaq Composite (-0,13%).

Le Dow Jones lâche -1,4% dans le sillage de United Health (-22,5%) qui passe de 585$ à 455$ en l'espace d'une séance: le N°1 américain de l'assurance santé a publié un 'warning' très mal accueilli.

Le groupe a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts médicaux qui vont s'alourdir pour le reste de l'année... et entrainé dans sa chute son concurrent Humana (-6%).

Nvidia a également pesé avec -2,9% (et -8,7% en hebdo après l'embargo décidé par Trump sur les exportations de matériel Nvidia vers la Chine), et cela n'a pas empêché le Nasdaq-100 de finir inchangé, malgré -2,1% sur Broadcom et Amgen et -2,1% sur Lam Research ou -2,9% sur Workday.



Les scores sont en revanche sévères sur le mois écoulé avec -7% pour le S&P500, -8,5% pour le Nasdaq Composite.



La montée des tensions entre Washington et Pékin se poursuit avec l'annonce par Donald Trump de l'ajout d'une surtaxe de 100% visant les importations chinoises (des droits de douane pouvant aller jusqu'à 245% sur les importations vers les Etats-Unis).



Pékin n'a pas tardé à répliquer à la décision américaine en manifestant son intention de répondre avec des contre-mesures 'résolues' (boycott de Boeing, des compagnies chinoises revendent leur flotte), tout en estimant que les chiffres évoqués par la Maison Blanche n'avaient 'plus de sens économique'.

'La Chine ne souhaite pas engager de guerres commerciales, mais nous ne les craignons pas non plus', a affirmé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Les marchés américains ont accusé le coup mercredi, mais le coup de grâce a été asséné par la FED qui place la lutte contre l'inflation en tête de ses priorités.

Le message est clair pour Wall Street : pas de détente des taux imminente et le 'Put FED' a disparu... en pleine tempête monétaire (le Dollar sous les 1,1375/E, soit -3,8% sur la semaine écoulée).

Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré hier que la banque centrale américaine devait se tenir prête à combattre une inflation plus élevée, découlant de la hausse des droits de douane à des niveaux imprévus.



'Tant l'inflation globale que l'inflation sous-jacente se sont ralenties en mars', explique-t-il, soulignant aussi que les perspectives de croissance se sont détériorées du fait de l'intensification des tensions commerciales.



La FED décrit en creux le scénario d'une 'stagflation' qui constituerait la pire équation économique du point de vue de Wall Street.



Toutes ces informations ont incité les investisseurs à la prudence avant le long week-end de Pâques, qui verra les marchés US fermés durant 3 jours.



Il y avait également un agenda chargé niveau 'stats' aux Etats Unis avec pour commencer un coup de froid sur le secteur immobilier : le Département du Commerce fait état d'une chute de 11,4% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.324.000 en données CVS.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont cependant légèrement augmenté le mois dernier, de 1,6% à 1.482.000, tandis que les achèvements de logements ont reculé de 2,1% à 1.549.000.



L'indice 'Philly Fed' a chuté de 39 points pour atteindre -26,4 ce mois-ci, un plus bas depuis avril 2023, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes interrogés prévoyaient en moyenne un recul autour de +10 de l'activité dans le nord-est des Etats-Unis en avril (zone incluant la Pennsylvanie et le New Jersey).

Ce niveau de -26,4 n'avait plus été atteint depuis 2 ans, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle de la Réserve fédérale de Philadelphie.



Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises s'est effondré à -34,2, un plancher depuis avril 2020, contre +8,7 le mois dernier.

L'enquête montre en revanche une poursuite de l'accentuation des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés étant passé de 48,3 à 51 ce mois-ci, soit un pic depuis juillet 2022.



Le sous-indice de l'emploi est lui ressorti autour de zéro, indiquant une absence de changement.

Emploi toujours avec les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 7 avril, le Département du Travail annonce avoir enregistré -9.000 inscriptions, à 215.000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 220.750, en baisse de 2500 par rapport à celle de la semaine précédente.

Les T-Bonds réagissent peu et le '10 ans' prend +1,5Pt à 4,294%.

En Europe, la baisse de taux du jour favorise une petite détente des Bunds de -3,7Pts vers 2,465%, nos OAT effacent -3,5Pts à 3,2300%, les BTP italiens -5Pts à 3,643%.



Les cours pétroliers profitent du récent accès de faiblesse du dollar pour progresser : le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 2,5% au-delà de 64,6 dollars.





