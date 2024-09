Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: +2%, opte pour la vision 'Goldilocks' de la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Scénario classiquement haussier à la veille des ' 4 sorcières' mais la séance fut loin d'être banale : on peut parler d'euphorie, laquelle succède à la perplexité qui régnait en clôture mercredi après la conférence de presse de Jerome Powell (indices US en léger repli).



La psychologie des investisseurs aurait brusquement changé la nuit dernière avec des rumeurs de plan de relance chinois (il fallait bien un prétexte) : c'est donc une déferlante de double records intraday/clôture pour les indices US ce jeudi avec un Dow Jones à 42.025 (+1,25% et record intraday à 42.100), un S&P500 à 5.714 (+1,7% après +2% à 5.733)... et un Nasdaq Composite qui affiche carrément +2,5% à 18.014.



Le Nasdaq-100, qui affichait jusqu'à +3% à 19.950, finit à +2,55% à 19.840 avec Tesla +7,3%, AMD et Applied Materials +5,7%, Microchip et Nvidia +4%... et un indice 'SOXX' qui flambe de +4,25%.



Ce n'est certes pas un record, mais c'est la 3ème plus forte hausse de l'année après celles du 15 août et du 22 février (le zénith du 21 août est retracé), et les 19.700 du 21 juin (ex-'4 sorcières') sont refranchis, le trimestre passant donc 'positif' de +0,7%.



Wall Street a visiblement choisi le verre à moitié plein et le scénario qui 'fait plaisir' : baisse de -50 points de base, dans un contexte de croissance robuste et d'inflation maitrisée (du pur 'Goldilocks') laissant entendre qu'elle prévoyait de nouvelles baisses cette année avec un objectif de 4,25/4,50%.



A en croire les 'dot plots', la Fed réduira le loyer de l'argent de -50 points de base d'ici à la fin de l'année, excluant de fait de nouvelles baisses de taux aussi importantes que celle de mercredi, et elle poursuivrait à un rythme de -25 points de base par trimestre en 2025 (pour finir à 3,25/3,50%).



La Fed a par ailleurs peu changé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, qui font apparaître une hausse de l'activité de 2% pour 2024, et ce jusqu'en 2027.



Bon nombre d'analystes font remarquer que les annonces de la Fed étaient largement intégrées dans les cours boursiers et que c'est désormais l'évolution de l'économie (et les risques de récession) qui va dicter la tendance sur les marchés.



Côté chiffres, les optimistes ont de quoi se réjouir puisque la version 'Goldilocks' de la Fed semble se confirmer : l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie remonte plus que prévu en septembre selon la Fed locale, son indice d'activité générale courante passant de -7 en août à +1,7 ce mois-ci.



Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont chuté à 219.000, contre 231.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le Département du Travail... preuve que le marché du travail reste robuste.



Petit bémol avec l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'économie américaine dans les mois à venir, qui est ressorti en légère baisse (-0,2%) pour le sixième mois consécutif en août, selon le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'activité.





