Wall St vise une ouverture en hausse, l'espoir d'une exemption tarifaire stimulant les valeurs technologiques

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,49%, S&P 500 0,73%, Nasdaq 0,76%

Apple progresse grâce à un engagement de 100 milliards de dollars en faveur de la fabrication qui atténue les craintes liées aux droits de douane

Eli Lilly chute après des données tardives sur un médicament oral pour la perte de poids

Intel dégringole alors que Donald Trump demande la démission de son directeur général

Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté au cours de la dernière semaine

(Mise à jour des prix et commentaires des analystes avant l'ouverture de la bourse) par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à démarrer en force jeudi, portés par l'optimisme que les grandes entreprises technologiques pourraient éviter les derniers tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur les importations de puces.

Les actions d'Apple AAPL.O ont grimpé de 2,8 % dans les échanges avant bourse, après avoir augmenté de 5,1 % et mené les gains à Wall Street au cours de la session précédente, après que Donald Trump ait déclaré que le fabricant d'iPhone investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, portant son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

Donald Trump a également annoncé des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais a précisé qu'ils ne s'appliqueraient pas aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire.

Les actions des fabricants de puces Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O ont augmenté de 1,4 % chacune, tandis que leur homologue Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 2,2 %.

À 8:35 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 39,25 points, ou 0,62%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 178 points, ou 0,76%, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 216 points, ou 0,49%.

Pendant ce temps, Eli Lilly LLY.N a glissé de 7% après avoir rapporté des données sur son médicament oral de dernière phase pour la perte de poids. Le fabricant de médicaments a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Les droits de douane plus élevés de 10 % à 50 % imposés par Donald Trump à des dizaines de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur jeudi.

Les attentes étaient nombreuses quant à la possibilité que la Réserve fédérale entame un cycle d'assouplissement de sa politique, stimulée par des données économiques décevantes - en particulier le rapport sur la masse salariale de juillet - qui suggéraient une forte détérioration du marché du travail et augmentaient la probabilité que la banque centrale intervienne pour stimuler l'économie.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage s'élevait à 226 000 pour la semaine se terminant le 2 août, contre une estimation de 221 000 selon les économistes interrogés par Reuters.

"Cela valide certainement l'augmentation des demandes d'allocations chômage que nous avons constatée, ce qui correspond également à la faiblesse que nous avons constatée dans le rapport sur l'emploi", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI.

"Le message est clair: l'économie ralentit. Elle ne se dirige peut-être pas vers une récession, mais elle ralentit incontestablement"

Les traders parient désormais presque entièrement sur une baisse des taux en septembre, avec au moins deux mouvements attendus cette année, a montré l'outil FedWatch de CME Group.

Les investisseurs sont également attentifs au remplaçant intérimaire de Donald Trump pour le gouverneur de la Fed, Adriana Kugler, dans les prochains jours, alors que l'on s'attend à ce que le candidat soit une colombe politique qui favorisera probablement une baisse des taux d'intérêt.

La démission d'Adriana Kugler laisse un poste vacant au sein du conseil d'administration de la Fed, composé de sept membres et dirigé par le président Jerome Powell, que Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les coûts d'emprunt. Le mandat de M. Powell doit prendre fin en mai.

Pendant ce temps, le fabricant de puces Intel INTC.O a chuté de 2,1 % après que Donald Trump a appelé à la démission de son directeur général, déclarant que "le directeur général d'Intel est très conflictuel et devrait démissionner immédiatement."

Le barrage des bénéfices du deuxième trimestre s'est poursuivi à plein régime. DoorDash DASH.O a dépassé les estimations de revenus de et a prévu une valeur brute des marchandises plus élevée que prévu pour le trimestre en cours. Ses actions ont bondi de 7,3 %.

Datadog DDOG.O a bondi de 5,9 % après avoir dépassé les estimations pour les résultats du deuxième trimestre.