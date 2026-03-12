Wall St termine en forte baisse, l'intensification de la guerre en Iran et la flambée du pétrole entraînant une chute des cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nouveau Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei s'engage à maintenir le détroit d'Ormuz fermé

* Incendie de pétroliers au Moyen-Orient: le pétrole s'envole

* Trump explore la possibilité d'une dérogation au Jones Act pour alléger les pressions sur les coûts du pétrole

* Les grandes banques chutent en raison des inquiétudes croissantes concernant la qualité du crédit

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Stephen Culp et Johann M Cherian

Les actionsaméricaines ont chuté jeudi, le S&P 500 enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage sur trois jours depuis un mois, alors que les frappes iraniennes sur deux pétroliers ont fait bondir les prix du brut vers les 100 dollars le baril, exacerbant les craintes d'inflation déjà élevées et poussant les investisseurs à fuir les marchés d'actions.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu plus de 1 % dans un vaste mouvement de repli, tous les titres, à l'exception de ceux du secteur de l'énergie .SPNY et de certaines valeurs défensives, subissant de fortes pertes en pourcentage.

Le Guide suprême iranien , l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a promis de maintenir fermé le détroit crucial d'Ormuz, et l'Agence internationale de l'énergie (IEA) a averti que la guerre contre l'Iran créait la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole jamais connue , alimentant les craintes d'une montée des pressions inflationnistes.

Les contrats à terme sur le brut WTI CLc1 du premier mois se sont établis en hausse de 9,7 % sur la journée, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi en hausse de 9,2 %, touchant 100 dollars le baril.

L'administration du président américain Donald Trump a demandé aux compagnies pétrolières et aux chargeurs américains de se préparer à une éventuelle dérogation à la loi centenaire Jones Act , qui régit le transport maritime national, dans le but d'atténuer la hausse des prix du carburant, selon des sources familières avec la discussion.

"On se rend compte que la résolution du conflit au Moyen-Orient est repoussée à plus tard", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Il s'agit d'une mentalité qui consiste à vendre d'abord et à poser des questions ensuite. Il n'y a pas eu de secteur sûr en dehors de l'énergie. "

La Réserve fédérale américaine se réunit le 17 mars, et bien que les récentes données sur l'inflation suggèrent que la croissance des prix est sous contrôle, la guerre de 13 jours contre l'Iran et la flambée des prix du brut qui en a résulté n'ont pas encore été prises en compte dans les données. Alors que l'on s'attend à ce que la banque centrale laisse son taux d'intérêt directeur inchangé, son résumé actualisé des projections économiques sera scruté à la loupe pour y trouver des estimations ajustées de l'inflation.

"La flambée des prix du pétrole brut s'accompagne d'une prise de conscience que la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed dans le courant de l'année s'amenuise rapidement", ajoute M. Detrick.

À la lumière des récentes inquiétudes concernant la qualité du crédit, la société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance des crédits privés pourraient doubler au cours des prochaines années.

Morgan Stanley MS.N a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts aux fonds de crédit privé jeudi. Leurs actions ont sous-performé ce jour-là.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, a présenté des changements réglementaires qui assoupliraient les exigences relatives au montant des liquidités que les banques doivent mettre de côté pour faire face à des pertes potentielles, une décision considérée comme une victoire pour les prêteurs de Wall Street.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 103,99 points, soit 1,53 %, pour terminer à 6 671,81 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 406,33 points, soit 1,79 %, pour s'établir à 22 309,81. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 745,55 points, soit 1,57%, à 46 671,72.

L'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O a bondi après que ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre aient été supérieures aux estimations.

Le distributeur discount Dollar General DG.N a chuté suite à ses prévisions de ventes comparables annuelles décevantes.

Les entreprises d'engrais agricoles, qui dépendent également des expéditions par le détroit d'Ormuz, ont progressé grâce à la hausse des prix. L'indice S&P Fertilizer and Agricultural Chemicals .SPLRCCHFA a augmenté ce jour-là.

Les sociétés chimiques LyondellBasell LYB.N et Dow DOW.N ont progressé à la suite d'une mise à jour de Citigroup sur les nouvelles opportunités d'exportation découlant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Vendredi, une série d'indicateurs économiques est attendue, y compris le sentiment des consommateurs, les biens durables, les ouvertures d'emplois et le roulement de la main-d'œuvre, ainsi que le rapport sur les dépenses de consommation personnelle.