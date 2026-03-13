Wall St termine en forte baisse alors que la guerre contre l'Iran s'intensifie et que le prix du pétrole brut monte en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 1,56%, S&P 500 1,52%, Nasdaq 1,78%

* Le pétrole brut WTI s'établit en hausse de 9,7 %, le Brent en hausse de 9,2 %

* Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei s'engage à maintenir le détroit d'Ormuz fermé

* Incendie de pétroliers au Moyen-Orient: le pétrole s'envole

* Les grandes banques chutent en raison des inquiétudes croissantes concernant la qualité du crédit

(Mise à jour de l'article pour modifier le titre) par Stephen Culp et Johann M Cherian

Les actionsaméricaines ont chuté jeudi, alors que les attaques iraniennes sur deux pétroliers ont fait bondir les prix du brut vers les 100 dollars le baril, exacerbant les craintes d'inflation et poussant les investisseurs à fuir les marchés d'actions.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu plus de 1,5 % dans un vaste mouvement de repli, tous les titres, à l'exception de ceux du secteur de l'énergie .SPNY et de certaines valeurs défensives, subissant de fortes pertes en pourcentage. Le S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse en trois jours depuis un mois.

Le guide suprême de l'Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei a promis de maintenir fermé le détroit crucial d'Ormuz, et l'Agence internationale de l'énergie (IEA) a averti que la guerre contre l'Iran créait la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole jamais connue , alimentant les craintes d'une montée des pressions inflationnistes.

Les contrats à terme sur le brut WTI CLc1 du premier mois se sont établis en hausse de 9,7 % sur la journée, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi en hausse de 9,2 %, touchant 100 dollars le baril.

L'administration du président américain Donald Trump a demandé aux compagnies pétrolières et aux expéditeurs américains de se préparer à une éventuelle dérogation à la loi centenaire Jones Act , qui régit le transport maritime national, afin d'atténuer la hausse des prix du carburant, selon des sources familières avec la discussion.

"On se rend compte que la résolution du conflit au Moyen-Orient est repoussée à plus tard", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Il s'agit d'une mentalité qui consiste à vendre d'abord et à poser des questions ensuite. Il n'y a pas eu de secteur sûr en dehors de l'énergie. " La Réserve fédérale américaine se réunit le 17 mars, et bien que les récentes données sur l'inflation suggèrent que la croissance des prix est sous contrôle, la guerre de 13 jours contre l'Iran et la flambée des prix du brut qui en a résulté n'ont pas encore été prises en compte dans les données. Alors que l'on s'attend à ce que la banque centrale laisse son taux d'intérêt directeur inchangé, son résumé actualisé des projections économiques sera scruté à la loupe pour y trouver des estimations ajustées de l'inflation.

"La flambée des prix du pétrole brut s'accompagne d'une prise de conscience que la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed dans le courant de l'année s'amenuise rapidement", ajoute Ryan Detrick.

À la lumière des récentes inquiétudes concernant la qualité du crédit, la société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance des crédits privés pourraient doubler au cours des prochaines années.

Morgan Stanley MS.N a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privé jeudi. Leurs actions ont respectivement baissé de 4,1 % et de 1,6 %.

La vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman, a présenté des changements réglementaires qui assoupliraient les exigences relatives au montant des liquidités que les banques doivent mettre de côté pour faire face à des pertes potentielles, ce qui est considéré comme une victoire pour les prêteurs de Wall Street.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 739,42 points, soit 1,56%, à 46 677,85, le S&P 500 .SPX a perdu 103,22 points, soit 1,52%, à 6 672,58 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 404,15 points, soit 1,78%, à 22 311,98.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, l'énergie est celui qui a le plus progressé, avec une hausse de 1,0%, tandis que le secteur industriel .SPLRCI , qui a perdu 2,5%, a enregistré la plus forte perte en pourcentage.

L'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O a bondi de 34,2% après que ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre aient été supérieures aux estimations. Le distributeur discount Dollar General DG.N a chuté de 6,1 % après des prévisions de ventes comparables annuelles décevantes.

Les entreprises d'engrais agricoles, qui dépendent également des expéditions par le détroit d'Ormuz, ont progressé grâce à la hausse des prix. L'indice S&P Fertilizer and Agricultural Chemicals .SPLRCCHFA a bondi de 4,9%.

Les sociétés chimiques LyondellBasell LYB.N et Dow DOW.N ont progressé de 10,3 % et 9,3 %, respectivement, à la suite d'une mise à jour de Citigroup sur les nouvelles opportunités d'exportation découlant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Vendredi, une série d'indicateurs économiques est attendue, y compris le sentiment des consommateurs, les biens durables, les ouvertures d'emplois et la rotation de la main-d'œuvre, ainsi que le rapport sur les dépenses de consommation personnelle.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 4,18 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 117 nouveaux sommets et 198 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 100 titres ont augmenté et 3 600 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 3,27 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 25 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 172 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines était de 19,96 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 20,05 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.