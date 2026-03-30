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Wall St s'apprête à ouvrir en hausse après un récent repli, le conflit au Moyen-Orient s'aggrave
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 0,66%, S&P 500 0,68%, Nasdaq 0,66%

* Sysco chute après l'accord de rachat de 29 milliards de dollars de Jetro Restaurant Depot

* Morgan Stanley rétrograde les actions mondiales à "poids égal"

* Les commentaires de Jerome Powell et de John Williams sont attendus

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi après avoir enregistré de fortes baisses lors de la session précédente, suite aux commentaires du président Donald Trump sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors que le conflit au Moyen-Orient s'est aggravé.

M. Trump a déclaré que les États-Unis menaient des discussions sérieuses avec un "régime plus raisonnable" pour mettre fin à la guerre, mais il a réitéré son avertissement d'ouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de voir les États-Unis attaquer les puits de pétrole et les centrales électriques iraniens.

Ces commentaires interviennent après que les milices houthies du Yémen, soutenues par l'Iran, sont entrées dans la guerre au cours du week-end et que de nouvelles troupes américaines sont arrivées au Moyen-Orient, ce qui a aggravé le conflit. Le Pakistan, qui joue le rôle d'intermédiaire, a déclaré que des "discussions significatives" pourraient avoir lieu dans les prochains jours.

Les prix du pétrole ont augmenté lundi, entraînant une hausse des valeurs énergétiques avec Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en hausse de plus de 1% chacun dans les échanges de pré-marché.

"Le S&P 500 est toujours en baisse de moins de 10 % (depuis le début de la guerre). À bien des égards, les investisseurs ont été moins affectés par les implications de la fermeture du détroit d'Ormuz que je ne l'aurais pensé", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"L'action d'aujourd'hui est probablement plus un rebond technique parce que de nombreux secteurs et sous-industries sont en situation de survente."

Les principaux indices de Wall Street ont terminé leur cinquième semaine consécutive dans le rouge vendredi, le Dow Jones confirmant qu'il était en territoire de correction après avoir clôturé plus de 10 % en dessous de son record.

Le Nasdaq et le Russell 2000 .RUT , un indice à petite capitalisation, ont également confirmé qu'ils se trouvaient dans une zone de correction depuis le début de la guerre. L'indice de référence S&P 500 est à un peu plus de 1 % de ce niveau.

La maison de courtage Morgan Stanley a rétrogradé les actions mondiales de "surpondération" à "pondération égale", mais a déclaré que les flux de fonds vers les actions et les obligations américaines avaient dépassé le reste du monde depuis le début du conflit, ce qui indique que les États-Unis pourraient redevenir une valeur refuge pour les investisseurs.

À 08:23 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 298 points, soit 0,66%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 43,5 points, soit 0,68% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 154,75 points, soit 0,66%.

Les investisseurs suivront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et du président de la Fed de New York, John Williams, qui devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

Une série de données sur le marché du travail, y compris les chiffres de la masse salariale non agricole pour le mois de mars, est prévue pour être publiée cette semaine et devrait fournir plus d'informations sur la santé de l'économie.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, incitant les acteurs du marché monétaire à exclure tout assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, contre deux réductions avant le début de la guerre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres mouvements, les actions de Sysco SYY.N ont chuté de 8,3% avant la cloche après que le distributeur alimentaire a déclaré qu'il achèterait le fournisseur de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette.

Les actions des producteurs d'aluminium ont grimpé alors que les prix du métal se négociaient à des sommets de près de quatre ans. Alcoa AA.N et Century Aluminum CENX.O ont gagné respectivement 10,5% et 12,8%.

Les marchés américains seront fermés vendredi pour le Vendredi saint.

Valeurs associées

ALCOA-WI
65,196 USD NYSE +11,63%
CENTURY ALUMINUM
55,3000 USD NASDAQ +11,38%
CHEVRON
214,025 USD NYSE +1,39%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 329,44 Pts Index Ex +0,36%
EXXON MOBIL
175,350 USD NYSE +2,63%
NASDAQ Composite
20 977,30 Pts Index Ex +0,14%
S&P 500 INDEX
6 384,81 Pts CBOE +0,25%
SYSCO
71,359 USD NYSE -12,73%
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