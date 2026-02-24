Wall St rebondit après la déroute du secteur technologique ; les inquiétudes concernant les tarifs douaniens et l'IA persistent

Indices en hausse: Dow 0,69%, S&P 500 0,57%, Nasdaq 0,87%

AMD bondit après avoir conclu un méga contrat de fourniture de puces avec Meta

Home Depot en hausse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles

Keysight Technologies grimpe en flèche grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les actions américaines ont rebondi mardi, tirées par la reprise des actions technologiques, les investisseurs évaluant l'annonce par Anthropic de nouveaux outils d'intelligence artificielle et pesant la position changeante du président Donald Trump sur les droits de douane.

Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins ciblant des secteurs tels que la banque d'investissement et les ressources humaines, des semaines après que ses publications antérieures aient provoqué un effondrement des stocks de logiciels traditionnels.

Plusieurs autres secteurs , allant de l'immobilier commercial au camionnage et à la logistique, ont récemment enregistré de fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA ayant suscité des craintes de perturbations à l'échelle de l'industrie .

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS , qui a plongé de plus de 23 % depuis le début de l'année, a progressé de 0,8 % sur la journée avec l'aide de Salesforce CRM.N , qui a été l'un des principaux gagnants.

Le mois de février a été morose pour les actions américaines, les valorisations élevées des actions et les préoccupations liées à l'intelligence artificielle pesant sur les secteurs technologiques et autres, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle étaient réellement rentables.

À 11:41 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 338,50 points, ou 0,69%, à 49 142,56, le S&P 500

.SPX a ajouté 39,24 points, ou 0,57%, à 6 876,99, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 197,09 points, ou 0,87%, à 22 824,37.

Les trois principaux indices ont chuté de plus de 1% lundi, les valeurs financières .SPSY et les logiciels étant les plus touchées, les retombées de la décision de la Cour suprême américaine de vendredi annulant les tarifs douaniers de Trump ayant déclenché un exode des actions à haut risque.

Après le verdict, Donald Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 %, qui est entré en vigueur mardi . Il a ensuite déclaré que le prélèvement serait de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si cela s'appliquerait.

Les analystes ont également attribué la chute de lundi à un rapport baissier de Citrini Research décrivant les menaces potentielles que l'essor de l'intelligence artificielle fait peser sur l'économie mondiale.

"La réaction d'hier était tellement exagérée que l'on ne peut s'empêcher de rebondir un peu... l'ouverture n'est que le reflet du désastre qui a eu lieu hier", a déclaré Ken Polcari, partenaire et stratège en chef du marché chez Slatestone Wealth.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont légèrement rebondi mardi, Apple AAPL.O étant en tête des gains avec une hausse de 2,3 %, tandis que Nvidia

NVDA.O a grimpé de 0,4 % avant ses résultats , qui sont attendus après la clôture du marché mercredi.

Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 7,6 % après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il avait accepté de vendre à Meta Platforms META.O des puces d'intelligence artificielle d'une valeur de 60 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

Home Depot HD.N a augmenté de 3,3 % après que l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage a dépassé les estimations pour les résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles.

Keysight Technologies KEYS.N a grimpé de 23,9 % après que le fabricant d'équipements électroniques ait annoncé un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Entre-temps, plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont les gouverneurs Christopher Waller et Lisa Cook , prendront la parole tout au long de la journée .

Plus tarddans la journée, Donald Trump prononcera le traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,52 contre 1 sur le NYSE, et de 1,87 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 12 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux plus hauts et 133 nouveaux plus bas.