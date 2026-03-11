Wall St mitigé, les investisseurs évaluant l'annonce de l'AIE et les données sur l'inflation

* Indices: Dow en baisse de 0,45%, S&P 500 en hausse de 0,10%, Nasdaq en hausse de 0,48%

* Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en février

* JPMorgan resserre ses prêts aux groupes de crédit privés, selon un rapport

* Les actions d'Oracle augmentent grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2027

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mercredi, les investisseurs évaluant un rapport clé sur l'inflation et la décision de l'Agence internationale de l'énergie de libérer une quantité sans précédent de réserves de pétrole brut pour tempérer la flambée des prix de l'énergie dans un contexte d'intensification des tensions au Moyen-Orient.

Les prix de l'énergie ont brièvement réduit leurs gains après que les 32 pays membres de l 'AIE ont accepté de libérer 400 millions de barils de pétrole et un fonctionnaire allemand a déclaré que les États-Unis et le Japon devraient être les plus grands contributeurs, même si la navigation à travers le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'être interrompue pendant un certain temps.

Entre-temps, le président américain Donald Trump a déclaré au média Axios qu'il n ' y avait "pratiquement plus rien" à cibler en Iran et que la guerre dans ce pays prendrait bientôt fin.

Les anticipations d'une hausse des prix de l'essence en prévision d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient ont déjà commencé à se refléter dans les prix à la consommation en février, comme l' a montré un rapport du département du travail .

À la suite de ces données, les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à octobre, contre septembre auparavant, selon les données compilées par LSEG.

La flambée des coûts du pétrole et les signes de ralentissement du marché de l'emploi sont susceptibles de compliquer davantage l'élaboration de la politique monétaire de la banque centrale.

"Les données économiques suscitent beaucoup d'appréhension en ce moment, car certains investisseurs pensent qu'elles pourraient signaler un point d'inflexion, en particulier avec les chiffres surprenants de l'emploi de la semaine dernière", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Les prix du pétrole ont en quelque sorte éclipsé toutes les données standard sur lesquelles le marché se base, simplement parce qu'il s'agit d'une anomalie en ce moment avec la volatilité que nous observons."

À 10:20 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 212,58 points, ou 0,45%, à 47 493,93, le S&P 500 .SPX a gagné 7,05 points, ou 0,10%, à 6 788,53 et le Nasdaq Composite

.IXIC a augmenté de 108,60 points, ou 0,48%, à 22 805,71.

Sept des 11 secteurs du S&P 500 ont reculé, les biens de consommation de base .SPLRCS étant en tête des pertes avec une baisse de 1,4%, tandis que les valeurs énergétiques .SPNY ont gagné 1,2%.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont également été soutenues après qu'Oracle < ORCL.N > ait prédit que le boom des centres de données d'intelligence artificielle permettra à ses revenus de dépasser les estimations jusqu'en 2027, ce qui a fait grimper ses actions de 11,4 %.

Les investisseurs ont également suivi les développements dans l'espace de crédit privé.

JPMorgan Chase < JPM.N > a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et resserre ses prêts au secteur, selon un rapport.

Ares Management ARES.N a chuté de 4 % et Apollo Global

APO.N de 1,5 %.

La jauge de la peur de Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a fluctué et a perdu 0,42 point à 24,51.

Les valeurs touristiques sensibles au prix du brut, telles que Delta DAL.O et le croisiériste Carnival CCL.N , ont baissé de plus de 1% chacune.

Parmi les autres, la société de services pétroliers SLB <SLB.N > a légèrement baissé après avoir déclaré que les tensions au Moyen-Orient affecteraient ses résultats du premier trimestre.

Campbell's < CPB.O > a chuté de 8,5 % après avoir réduit ses prévisions annuelles et averti d'une pression accrue au cours du second semestre de l'année en raison des tarifs douaniers américains révisés.

La société de défense AeroVironment AVAV.O a chuté de 5,3 % après avoir prévu 2026 un bénéfice ajusté inférieur aux estimations.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,42 contre 1 sur le NYSE et de 1,03 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 25 nouveaux plus hauts et 52 nouveaux plus bas.