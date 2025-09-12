Wall St mitigé après un rallye, mais les indices sont en voie de réaliser des gains hebdomadaires

Indices: Dow en baisse de 0,41%, S&P 500 en baisse de 0,03%, Nasdaq en hausse de 0,37%

Le moral des consommateurs américains s'est à nouveau dégradé en septembre, selon une enquête

Microsoft en hausse après l'accord de restructuration d'OpenAI

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets vendredi dans des échanges mitigés, tandis que les principaux indices de Wall Street sont restés sur la bonne voie pour enregistrer des gains dans une semaine de rapports économiques qui ont renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Microsoft MSFT.O a gagné 2,1% après que le géant de la technologie a évité une possible amende de concurrence de l'UE en offrant aux clients des prix réduits pour les produits Office à l'exclusion de Teams .

Cela a stimulé le secteur des technologies de l'information

.SPLRCT sur le S&P 500, et a aidé à soulever le Nasdaq à forte teneur en technologie. Microsoft a été l'un des seuls points positifs de l'indice Dow Jones.

Les baisses de Goldman Sachs GS.N et du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N ont ralenti le Dow Jones.

Sur le S&P 500, huit des 11 secteurs étaient en baisse, les mineurs .SPLRCM étant les plus grands perdants, avec une baisse de 1,1%. Les gains des valeurs technologiques ont contrebalancé les baisses plus générales.

"L'espace technologique se maintient bien car les marchés sont très enthousiastes au sujet de l'intelligence artificielle et des dépenses d'investissement", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide.

"Mais le reste du marché se sent un peu épuisé à ce stade."

L'enquête de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs américains a chuté pour le deuxième mois consécutif en septembre, car les consommateurs ont perçu des risques croissants pour les conditions commerciales, le marché du travail et l'inflation .

A 12:09 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 187,60 points, ou 0,41%, à 45 918,17, le S&P 500 .SPX a perdu 1,79 points, ou 0,03%, à 6 585,68 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 80,83 points, ou 0,37%, à 22 123,90.

Les traders prévoient une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt et 5,5 % des attentes d'une réduction plus importante de 50 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine, après une série de données récentes indiquant une détérioration du marché de l'emploi aux États-Unis.

Un rapport mensuel sur l'inflation jeudi a maintenu la banque centrale américaine sur la voie de la réduction des taux, les prix du marché reflétant maintenantles attentes pour près de trois réductions d'un quart de point d'ici la fin de l'année.

Les trois principaux indices sont prêts à enregistrer des gains hebdomadaires, en grande partie grâce à une reprise du commerce de l'intelligence artificielle après les prévisions optimistes du géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N mardi.

Cela a déclenché un rallye dans les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle et les entreprises de services publics alimentant les centres de données plus tôt dans la semaine, préparant le secteur des technologies de l'information du S&P 500 à surperformer ses pairs cette semaine.

Les indices sont en territoire positif pour le mois de septembre jusqu'à présent - un mois qui est considéré comme mauvais pour les actions américaines historiquement, où l'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les actions, Warner Bros Discovery WBD.O était en hausse de12,5 %, prolongeant les gains de plus de28 % de mercredi, alors qu'une source a déclaré que Paramount Skydance

PSKY.O préparait une offre pour le studio hollywoodien.

Les actions des fabricants de vaccins ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que les autorités sanitaires américaines prévoyaient d' établir un lien entre les vaccins contre le coronavirus et le décès de 25 enfants.

Moderna MRNA.O a chuté de 8,2 %, tandis que Pfizer

PFE.N et Novavax NVAX.O ont perdu respectivement 3 % et 4,5 %.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,08 contre 1 sur le NYSE et de 1,99 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 81 nouveaux sommets et 23 nouveaux creux.