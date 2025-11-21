Wall St est en hausse, les marchés pariant sur une baisse des taux d'intérêt en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en hausse: Dow 1,42%, S&P 500 1,23%, Nasdaq 1,12%

*

Lilly devient le premier fabricant de médicaments à rejoindre le club des billions de dollars

*

Intuit progresse après que la croissance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre ait dépassé les estimations

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Shashwat Chauhan et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, les traders ayant augmenté leurs paris sur une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain suite aux remarques des décideurs politiques, tandis que les actions technologiques se sont stabilisées après une chute brutale au cours de la session précédente.

Les actions ont rapidement oscillé entre gains et pertes au cours des deux dernières séances, reflétant l'anxiété accrue des investisseurs face aux valorisations élevées du secteur technologique et à la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain.

Malgré le gain de vendredi, les trois principaux indices devraient enregistrer une baisse hebdomadaire d'environ 2 % chacun.

Le président de la Fed de New York, John Williams , membre votant du Federal Open Market Committee, a déclaré que la banque centrale pouvait encore réduire ses taux "à court terme" sans mettre en péril son objectif d'inflation.

Les traders considèrent désormais qu'il y a plus de 70 % de chances que la Fed réduise son principal taux de prêt de 25 points de base en décembre, contre près de 37 % plus tôt dans la journée, selon l'outil FedWatch du CME.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , a toutefois déclaré sur CNBC que la politique était "au bon endroit", ce qui indique un certain scepticisme quant à la nécessité d'une nouvelle baisse des taux. Sa position contraste avec les signaux accommodants de certains pairs, une divergence qui pourrait attiser la volatilité du marché avant la réunion de décembre.

"La prochaine décision de la Fed ne sera pas une hausse des taux, mais une baisse, et les investisseurs peuvent donc être confiants dans le fait que la Fed poursuit progressivement sa politique d'assouplissement", a déclaré Hank Smith, directeur et responsable de la stratégie d'investissement chez Haverford Trust.

Les courtiers internationaux sont restés divisés sur la probabilité d'une baisse des taux en décembre après la publication jeudi du rapport sur l'emploi de septembre, longtemps retardé, , qui constitue le dernier chiffre sur l'emploi avant le verdict de la Fed le mois prochain.

À 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 649,61 points, ou 1,42%, à 46 401,87, le S&P 500

.SPX a gagné 80,69 points, ou 1,23%, à 6 619,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 247,12 points, ou 1,12%, à 22 325,17.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont augmenté, Alphabet GOOGL.O étant en tête avec un gain de 3%.

Nvidia NVDA.O est resté stable après une séance volatile jeudi, lorsque ses actions ont fluctué jusqu'à 5 % plus haut avant de clôturer en baisse de 3,2 % après les résultats du troisième trimestre de l'entreprise d'intelligence artificielle.

Dix des 11 sous-secteurs de l'indice S&P étaient en hausse vendredi, bien que la plupart d'entre eux se dirigeaient vers des baisses hebdomadaires.

Le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé vendredi qu'il avait annulé la publication du rapport sur les prix à la consommation du mois d'octobre. Le rapport d'activité de novembre était également à surveiller .

Intuit INTU.O a gagné 5,6% après que la société d'outils de gestion financière ait prévu une croissance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieure aux attentes du marché.

Eli Lilly LLY.N a augmenté de 1,5 %, devenant le premier fabricant de médicaments à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,84 contre 1 sur le NYSE et de 2,45 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux records sur 52 semaines et sept nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux records et 280 nouveaux records à la baisse.