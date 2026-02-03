Wall St en légère hausse avec un déluge de bénéfices en ligne de mire ; Palantir grimpe en flèche

Indices en hausse: Dow 0,2 %, S&P 500 0,07 %, Nasdaq 0,1 %

Les actions de Palantir gagnent après les résultats trimestriels

Disney en hausse après la nomination de Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème, au poste de directeur général

Les bénéfices de PayPal pour 2026 sont inférieurs aux estimations, les actions plongent

Les résultats d'AMD et de SMCI sont attendus après la clôture des marchés

(Mise à jour à l'ouverture des marchés) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les résultats de Palantir renforçant l'optimisme autour du commerce de l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises tout au long de la semaine.

Palantir Technologies PLTR.O a bondi de 8,6 % après des résultats optimistes qui ont mis en évidence la demande pour ses outils d'intelligence artificielle de qualité militaire, les dépenses de la défense américaine contribuant à augmenter les ventes trimestrielles.

Teradyne TER.O a augmenté de 7,8 % après que le fabricant d'équipements de test de puces ait publié de solides prévisions pour le premier trimestre , profitant d'une vague distincte d'investissements liés à l'IA alors que les grandes entreprises technologiques consacrent des sommes de plusieurs milliards de dollars à l'expansion des centres de données.

"(Les bénéfices de Palantir) ont certainement contribué à relancer le commerce de l'IA ce matin", a déclaré John Campbell, gestionnaire de portefeuille senior, Allspring Global Investments.

Alphabet GOOGL.O a augmenté de 0,8 % après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente, tandis qu'Amazon

AMZN.O a ajouté 0,6 %. Les deux poids lourds des "Sept Magnifiques" devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine, offrant aux investisseurs une nouvelle lecture de la course à la commercialisation de l'intelligence artificielle.

Advanced Micro Devices AMD.O et le fabricant de serveurs Super Micro Computer SMCI.O , qui doivent tous deux publier leur rapport après la clôture du marché,étaient en hausse. L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a augmenté de 0,7%.

"Nous avons un marché cher et les attentes sont très élevées. Il y a donc de nombreux secteurs du marché, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui sont en quelque sorte évalués à la perfection. Nous nous trouvons donc dans un environnement un peu frileux", a ajouté M. Campbell.

Les bénéfices des plus grandes entreprises technologiques ont mis en évidence l'intérêt croissant des investisseurs pour le retour sur investissement des plans de dépenses d'investissement en hausse. Les dépenses d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle ont fortement augmenté, ce qui met la pression sur les entreprises pour qu'elles traduisent les investissements en rendements mesurables susceptibles de soutenir des valorisations élevées.

Parallèlement, Walt Disney DIS.N a nommé mardi Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème, au poste de directeur général, plaçant ainsi un initié de longue date à la tête de l'entreprise et mettant fin à l'incertitude de la succession. Les actions de la société ont baissé de 1,2 %.

À 9h33 HE, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,24%, à 49 528,50, le S&P 500 .SPX a gagné 0,07%, à 6 981,15 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,12%, à 23 621,33.

DÉLUGE DE BÉNÉFICES

Alors qu 'un quart du S&P 500 doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, les analystes s'attendent à ce que les entreprises aient augmenté leurs bénéfices de près de 11% au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9% au début du mois de janvier, selon les données de LSEG.

PayPal PYPL.O a prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations, ce qui a fait chuter ses actions de 17,3 % .

Les actions de Pfizer PFE.N ont chuté de 4,4 % malgré un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations, tandis que les actions de Merck MRK.N ont augmenté de 3 % après lesrésultats trimestriels.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 1,7 %, la marque ayant annoncé une réduction des prix de ses principales marques telles que Lay's et Doritos.

Chipotle Mexican Grill CMG.N , le fabricant de Cadbury Mondelez MDLZ.O et le fabricant de produits ménagers Clorox

CLX.N devraient publier leurs résultats après la cloche.

Sur le plan macroéconomique, la Chambre des représentants tentera d'adopter un accord plus tard dans la journée pour mettre fin à la fermeture des bureaux qui a encore une fois retardé les publications économiques, retardant le rapport sur l'emploi de janvier, très surveillé, qui devait être publié vendredi.

Le rapport JOLTS de mardi a également été reporté.