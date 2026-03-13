Wall St en hausse, les investisseurs évaluent les données et la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,42%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,40%

* Les dépenses de consommation américaines et l'inflation de base PCE se sont raffermies en janvier

* Meta en baisse de 1,8 %; selon un rapport, le lancement du modèle d'IA "Avocado" est repoussé à mai ou plus tard

* Adobe chute de 6,5 % après le départ du directeur général Shantanu Narayen

(Mise à jour après l'ouverture du marché, les prix tout au long de la séance) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé vendredi, rebondissant après les fortes pertes subies lors de la séance précédente, les investisseurs évaluant une série de données économiques afin de jauger les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alors que le conflit au Moyen-Orient s'aggrave. Un rapport du Département du Commerce a montré que la croissance économique a ralenti plus fortement que prévu initialement au quatrième trimestre suite à des révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, tandis qu'un rapport séparé a montré que les dépenses de consommation ont augmenté légèrement plus que prévu en janvier. Les données n'ont guère modifié les attentes concernant la trajectoire de la politique de la Fed , les opérateurs ayant prévu une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base plus tard dans l'année, selon les données compilées par LSEG, contre deux réductions prévues avant le début de la guerre, le 28 février.

"L'inflation reste élevée, difficile à maîtriser et, compte tenu de la possibilité que les prix de l'énergie finissent par être pris en compte, la Fed devrait rester en attente pendant une période plus longue", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché, Spartan Capital Securities.

La Fed pourrait laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine et la flambée des prix de l'énergie pourrait compliquer les plans politiques de la banque centrale, alors que d'autres rapports font état de pressions sur les prix et d'un ralentissement du marché de l'emploi. Par ailleurs, l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs a légèrement baissé en mars à 55,5 contre 56,6 fin février. Les prix du brut ont frôlé les 100 dollars le baril , les hostilités au Moyen-Orient montrant peu de signes d'apaisement malgré les assurances de l'administration Trump quant à une résolution rapide. Les efforts tels que les rejets de pétrole d'urgence record de l'Agence internationale de l'énergie et la licence américaine de 30 jours permettant aux pays d'acheter du pétrole russe et des produits pétroliers bloqués en mer ont jusqu'à présent échoué à faire baisser la flambée des coûts. A 10:10 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 197,09 points, ou 0,42%, à 46 874,94, le S&P 500

.SPX a gagné 28,78 points, ou 0,43%, à 6 701,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 89,51 points, ou 0,40%, à 22 401,49. L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a vacillé et était en dernier lieu en baisse de 1,8 point à 25,37, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, étaient en hausse de 0,6%. L'ensemble des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement augmenté, les services publics .SPLRCU étant en tête avec une hausse de 1,4%. Le S&P 500 et le Dow Jones , à forte composante financière, ont connu leur troisième semaine dans le rouge, le Dow Jones ayant été le plus durement touché, ce qui le place sur la voie de ses plus fortes pertes mensuelles depuis décembre 2024. Les inquiétudes concernant la qualité du crédit se sont aggravées cette semaine après que Morgan Stanley MS.N a interrompu les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, après des mesures similaires prises par BlackRock BLK.N et Blue Owl OWL.N au cours des dernières semaines. JPMorgan Chase JPM.N a également restreint les prêts aux acteurs du crédit privé, tandis que Blackstone BX.N a dû faire face à une augmentation des rachats.

Blue Owl et BlackRock ont légèrement augmenté de 1,6 % chacun après avoir subi de fortes pertes lors de la séance précédente.

Les valeurs du voyage, les plus touchées par la guerre et la hausse des coûts de l'énergie, ont été mitigées.

Alaska Airlines ALK.N est resté stable et American Airlines AAL.O a glissé de 0,6%, tandis que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont augmenté de 2,7% et 1,5%, respectivement. Le fabricant de logiciels de conception Adobe < ADBE.O > a chuté de 6,5 %, car le directeur général de longue date Shantanu Narayen quittera son rôle une fois qu'un successeur aura été nommé, renouvelant les inquiétudes concernant sa stratégie alors qu'il est confronté à la perturbation de l'IA.

La société de crypto-monnaies Strategy MSTR.O a grimpé de 4,7 %, les prix du bitcoin BTC= ayant augmenté de plus de 4 %. Megacap Meta < META.O > a glissé de 1,8 % après qu'un rapport a indiqué qu'il a reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" à au moins mai, au lieu de ce mois-ci. Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,17 contre 1 sur le NYSE et de 1,81 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 25 nouveaux records et 79 nouveaux records à la baisse.