Wall St en hausse après le report par Trump des frappes sur les centrales électriques iraniennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 1,66%, S&P 500 1,52%, Nasdaq 1,77%

* Le Russell 2000 gagne 2,25 %

* L'indice de volatilité CBOE se replie après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines

* Les banques et les compagnies aériennes progressent sur un marché plus large

(Mise à jour sur l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont connu une hausse généralisée lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran.

L'agence de presse iranienne Fars a toutefois contesté la déclaration de Donald Trump , citant une source qui a déclaré qu'il n'y avait pas eu de communication directe avec les États-Unis, ni par le biais d'intermédiaires. L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait des frappes sur l'Iran.

Les marchés mondiaux se sont nettement redressés après les commentaires de Donald Trump , avec le STOXX 600 .STOXX européen et les métaux précieux en légère hausse, tandis que les prix du pétrole ont chuté, signalant une amélioration de l'appétit pour le risque. Ils avaient baissé après les menaces d'attaques contre les réseaux électriques israéliens et iraniens.

"Le marché s'est réveillé avec de bonnes nouvelles potentielles en provenance du Moyen-Orient lundi. Mais la suite de tout rallye de soulagement nécessitera probablement une suite tangible sur le front géopolitique", a déclaré Chris Larkin, directeur général du trading et de l'investissement chez E*TRADE de Morgan Stanley.

"Nous vivons toujours dans un marché qui fait les gros titres, et avec un calendrier économique peu chargé cette semaine, l'attention restera focalisée sur les prix du pétrole et la politique."

Les investisseurs ont réduit les paris sur les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine après les commentaires de Donald Trump, et ils se situent maintenant à 24 % en décembre, contre plus de 50 % auparavant, selon FedWatch de CME Group.

Les marchés avaient réduit les paris la semaine dernière pour montrer qu'aucun assouplissement n'était attendu en 2026 après que la Fed ait adopté un ton hawkish, projetant une inflation plus élevée et une réduction unique cette année.

A 09:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 758,78 points, ou 1,66%, à 46 336,25, le S&P 500

.SPX a ajouté 99,24 points, ou 1,52%, à 6 605,26, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 383,36 points, ou 1,77%, à 22 033,90.

Le Russell 2000 .RUT a gagné 2,26%. L'indice des petites capitalisations, sensible à la hausse des taux d'intérêt, a terminé vendredi à plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 22 janvier, confirmant qu'il était en territoire de correction .

L'indice de volatilité CBOE .VIX - la jauge de la peur à Wall Street - a reculé après avoir précédemment atteint son plus haut niveau en deux semaines - et a perdu 2,03 points à 24,75.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 7%. Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont perdu respectivement 1,2% et 0,6%, tandis qu'Occidental Petroleum OXY.N a perdu 1,6%. L'indice de l'énergie .SPNY a baissé de 0,3%, le seul secteur en baisse.

Les compagnies aériennes ont bondi, American Airlines

AAL.N et United Airlines UAL.N ajoutant plus de 4,5% chacune. Les croisiéristes ont grimpé en flèche, Carnival Corp

.CCL.N , Norwegian Cruise Lines .NCLH.N et Viking Holdings

.VIK.N augmentant tous de plus de 5,5 %.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont gagné 3%.

Les banques, qui avaient fortement baissé pendant le conflit, ont progressé, JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs

GS.N ajoutant environ 2% chacune. L'indice bancaire S&P 500

.SPXBK a gagné 1,5%.

Les investisseurs attendent avec impatience les interventions de la Fed, les enquêtes sur l'activité des entreprises et le sentiment des consommateurs cette semaine.

Parmi les valeurs individuelles, Synopsys SNPS.O a gagné 4% avant la cloche après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,69 contre 1 sur le NYSE, et de 3,39 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 11 nouveaux sommets et 60 nouveaux creux.