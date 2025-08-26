Wall St en demi-teinte alors que Trump attaque à nouveau la Fed ; les résultats de Nvidia en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow Jones en baisse de 0,04%, S&P 500 en hausse de 0,01%, Nasdaq en hausse de 0,09%

*

EchoStar bondit après qu'AT&T ait acheté des licences de spectre pour 23 milliards de dollars

*

AMD progresse grâce à la révision à la hausse de Truist Securities

*

Eli Lilly en hausse: la pilule réduit le poids de 10,5% chez les patients diabétiques.

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street sont restés stables mardi, freinés par une hausse des rendements des obligations du Trésor alors que la décision du président Donald Trump de limoger un gouverneur de la banque centrale a renforcé les inquiétudes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont également attendu les résultats de Nvidia NVDA.O et un rapport clé sur l'inflation plus tard dans la semaine pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle et les réductions de taux d'intérêt - les deux grands thèmes à l'origine des récents gains du marché.

Plus tôt dans la session, les contrats à terme ont chuté après que Trump a déclaré qu'il renvoyait le gouverneur de la Fed, Lisa Cook , en raison d'irrégularités présumées dans l'obtention de prêts hypothécaires, suscitant l'inquiétude des investisseurs quant à ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de la politique monétaire à quelques semaines de la réunion de la banque centrale.

L'incertitude était évidente lorsque les obligations du Trésor à plus long terme US10YT=RR US30YT=RR et le dollar =USD sont restés sous pression.

L'action de Trump est susceptible d'être contestée sur le plan juridique mais, si elle aboutit, elle lui permettrait de nommer un nouveau membre au conseil d'administration de la Fed à un moment où il a appelé à une baisse des taux d'intérêt.

"Nous avons été assez impressionnés par la façon dont le marché a absorbé cette décision. Je reste persuadé que la Fed va fonctionner de manière indépendante, indépendamment de l'administration Trump", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide.

Malgré les pressions inflationnistes persistantes, les traders ont évalué une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt pour septembre, encouragés par les signaux pessimistes du président de la Fed Jerome Powell, les données indiquant une faiblesse du marché du travail et un remaniement de la banque centrale .

"Ce n'est généralement pas l'environnement dans lequel vous obtenez des réductions agressives des taux de la Fed ... mais évidemment le marché s'y attend, de sorte que la Fed a peut-être été un peu mise au pied du mur ici", a déclaré Hackett.

Morgan Stanley est devenue la dernière maison de courtage à prévoir une baisse des taux d'intérêt en septembre, mais les prochains rapports sur l'inflation et l'emploi pourraient inciter les investisseurs à réévaluer leurs attentes.

À 11:51 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 18,37 points, ou 0,04%, à 45 264,10, le S&P 500 .SPX a gagné 0,33 points, ou 0,01%, à 6 439,65 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 19,40 points, ou 0,09%, à 21 468,69.

Sept des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement baissé, l'énergie .SPLRCL étant en tête des pertes, suite à la baisse des prix du pétrole.

Les résultats de Nvidia mercredi seront un catalyseur majeur pour les actions américaines qui ont progressé ces dernières années grâce à la croissance potentielle des bénéfices provenant de l'intelligence artificielle.

L'enthousiasme pour l'IA a également fait grimper les valorisations du S&P 500 .SPX , l'indice de référence de Wall Street, au-dessus des moyennes à long terme, ce qui accroît le risque d'un effondrement si le géant des puces ne répond pas aux attentes du marché.

Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 1,4% après que Truist Securities a relevé la valeur de la puce de "hold" à "buy".

Eli Lilly LLY.N a augmenté de 4,2% après que le fabricant de médicaments ait déclaré que sa pilule expérimentale réduit le poids corporel de 10,5% chez les patients diabétiques.

EchoStar SATS.O a bondi de 77%, atteignant un niveau record, après que le géant des télécommunications AT&T T.N a déclaré qu'il avait accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à l'entreprise de communication par satellite pour environ 23 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,06 contre 1 sur le NYSE. Sur le Nasdaq, les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin dans un rapport de 1,22 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux records et 38 nouveaux records à la baisse.