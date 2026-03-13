Wall St en baisse, malmenée par les soubressauts géopolitiques

Wall Street a fini en baisse vendredi, les investisseurs scrutant l'évolution de la guerre contre l'Iran et ses effets potentiels sur l'offre mondiale de pétrole, à l'issue d'une semaine où les marchés ont été ballottés au gré des cours du brut.

Les trois grands indices américains ont fini dans le rouge baisse, même si la faiblesse des valeurs technologiques a nettement plus pénalisé le Nasdaq.

Les cours du brut ont fluctué avant de repasser au-dessus de 100 dollars le baril, malgré l'assouplissement temporaire par le président américain Donald Trump des sanctions sur le pétrole russe afin d'atténuer les craintes d'approvisionnement.

Jeudi, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué que la guerre provoquerait la plus grande perturbation de l'offre mondiale de brut jamais enregistrée. Un déluge d'indicateurs économiques pour la plupart décevants a été dominé par la forte révision à la baisse par le département du Commerce de la croissance du PIB au quatrième trimestre, dont l'estimation précédente a été divisée par deux.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,26%, ou 119,38 points, à 46.558,47 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 40,43 points, soit 0,61% à 6.632,19 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 206,62 points, soit 0,93% à 22.105,359 points.

L'éditeur de logiciels de conception Adobe ADBE.O a chuté de 7,58% alors que son directeur général de longue date Shantanu Narayen quittera ses fonctions une fois son successeur nommé, ravivant les interrogations sur sa stratégie à l'heure des bouleversements liés à l'IA.

Meta Platforms META.O a perdu 3,83% après un article de presse affirmant que le géant des réseaux sociaux avait repoussé au moins jusqu'en mai la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado".

(version française Nicolas Delame)