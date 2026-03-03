Wall St chute de 2 %, le conflit au Moyen-Orient attisant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 2,22%, S&P 500 2,06%, Nasdaq 2,12%

* Téhéran veut fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aura un impact sur les prix du pétrole

* Les investisseurs attendent les signaux de la Fed dans l'incertitude d'une baisse des taux

* Blackstone s'effondre après une vague de retraits du fonds de crédit

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont chuté de plus de 2 % mardi, le S&P 500 atteignant son plus bas niveau depuis plus de deux mois, les investisseurs se préparant à l'impact de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient sur les prix du pétrole, l'inflation et le commerce mondial.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz, combinée à l'arrêt de la production de plusieurs producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, a fait grimper les taux d'expédition et les prix du pétrole brut et du gaz naturel sur le site .

Le détroit, un point d'étranglement critique, achemine environ un cinquième de la consommation totale de pétrole dans le monde.

"Les investisseurs s'inquiètent d'une inflation supplémentaire à venir. La principale préoccupation est que les prix du pétrole () dépassent les 100 dollars le baril et s'y maintiennent", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

"Il faut espérer que cette guerre sera rapide et décisive. Mais il y a beaucoup de questions, alors je ne m'aventurerais pas trop loin"

Les secteurs tels que les compagnies aériennes et les voyages , qui sont exposés aux prix du brut, ont été mis à mal pour la deuxième journée. Delta DAL.N et Royal Caribbean

RCL.N ont chuté respectivement de 3% et 4%.

A 09:50 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 1 083,69 points, ou 2,22%, à 47 821,09, le S&P 500 .SPX a perdu 141,91 points, ou 2,06%, à 6 739,71 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 483,41 points, ou 2,12%, à 22 265,45.

Le mouvement de vente a été généralisé et tous les principaux secteurs de l'indice S&P 500 étaient dans le rouge.

Les valeurs technologiques lourdes .SPLRCT ont chuté de 1,9%, Nvidia NVDA.O perdant 1,7%, après avoir progressé lors de la séance précédente.

L'indice des petites capitalisations .RUT a glissé de 3,4%, tandis que la jauge de la peur de Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a atteint un nouveau plus haut de trois mois à 27,30 points.

Pendant ce temps, les gestionnaires d'actifs alternatifs ont pris un coup après qu'une augmentation des demandes de rachat ait touché le fonds de crédit phare de Blackstone BX.N , BCRED.

Blackstone a chuté de 7,7%, tandis qu'Ares Management ARES.N et Blue Owl Capital OWL.N ont perdu 4% chacun.

L'INFLATION PÈSERA SUR LA RÉFLEXION DE LA FED

Les investisseurs ont craint que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation et ne complique les décisions politiques des banques centrales, déjà mises à mal par les hausses de prix induites par les tarifs douaniers.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine et les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à septembre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG.

Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont baissé en raison d'un dollar plus fort

=USD . Les mineurs .SPLRCM ont le plus chuté parmi les secteurs de l'indice S&P 500 avec une baisse de 4,2%.

Au-delà de la géopolitique, les investisseurs sont confrontés à l'incertitude quant à la manière dont les modèles d'IA pourraient perturber les entreprises traditionnelles, tout en évaluant la volatilité sur le marché du crédit privé.

Les actions de MongoDB MDB.O ont plongé de 26,3 % après que l'éditeur de logiciels de base de données a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de la Bourse.

Les actions de Target TGT.N ont gagné 4,4 % après que le nouveau directeur général Michael Fiddelke a promis un retour à la croissance des ventes et a publié des perspectives de bénéfices optimistes, signalant un redressement du distributeur en difficulté.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 14,21 contre 1 sur le NYSE et de 8,21 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 14 nouveaux records et 110 nouveaux records à la baisse.