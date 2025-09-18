Wall St atteint un niveau record après que la Fed ait indiqué de nouvelles baisses de taux ; Intel grimpe en flèche

Indices en hausse: Dow 0,35%, S&P 500 0,67%, Nasdaq 1,12%

Nucor chute après un prévision trimestrielle négative

Intel grimpe alors que Nvidia prend une participation de 5 milliards de dollars dans l'entreprise

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage étaient inférieures aux estimations

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont atteint des records intrajournaliers jeudi, au lendemain de la réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la banque centrale américaine,tandis que le fabricant de puces Intel a grimpé après que Nvidia a décidé de prendre une participation dans la société.

Intel INTC.O a bondi de29% et s'apprêtait à réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis octobre 1987 après que Nvidia NVDA.O a déclaré qu'il investirait 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces américain en difficulté. Son homologue Advanced Micro Devices AMD.O a glissé de 3,1%.

Nvidiaa gagné 3,4 %, rebondissant après les pertes subies mercredi, lorsqu'un rapport a indiqué que les entreprises technologiques chinoises pourraient cesser d'acheter ses puces.

La plupart des titres de semi-conducteurs tels que Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et Micron Tech MU.O ont progressé entre 4,5 % et 7 %, ce qui a permis à l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX d'atteindre un niveau record.

Les gains ont fait grimper le Nasdaq et le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT , qui a augmenté de 1,6 %. Trois des 11 secteurs du S&P 500 ont atteint des sommets historiques.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a gagné 1,7 % et était en passe de clôturer à un niveau record, car ces sociétés sont susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats dans un environnement de taux d'intérêt bas.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné que le ralentissement du marché de l'emploi était une priorité pour la Fed après avoir procédé à une réduction très attendue de 25 points de base mercredi et a indiqué que d'autres réductions pourraient suivre lors des prochaines réunions .

Les investisseurs tablent sur des réductions d'environ 43,3 points debase d'ici la fin de l'année 2025, selon des données compilées par LSEG.

"Il y a plus d'unité et de discipline à la Fed, ce qui renforce son indépendance et est très positif à long terme pour les marchés", a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez J.P. Morgan Asset Management.

A 11h37 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 163,03 points, soit 0,35%, à 46 181,35, le S&P 500 .SPX a gagné 44,35 points, soit 0,67%, à 6 644,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 250,05 points, soit 1,12%, à 22 511,38.

À l'inverse, les indices S&P 500 de l'énergie .SPNY et de la consommation de base .SPLRCS ont été les plus en retrait, avec respectivement 0,4 % et 0,5 % de baisse.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a diminué la semaine dernière, mais le marché du travail s'est affaibli, car la demande et l'offre de travailleurs ont diminué.

"L'économie ralentit, mais elle ralentit lentement et il n'y a donc aucun signe de récession imminente... la vraie question pour les marchés aujourd'hui est de savoir à quel point les bonnes nouvelles sont intégrées dans les prix", a déclaré David Kelly.

La baisse des taux d'intérêt devrait contribuer au récent rebond de Wall Street , stimulé par les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire et par le renouveau des transactions boursières liées à l'intelligence artificielle.

Les trois indices ont progressé jusqu'à présent en septembre - un mois historiquement mauvais pour les actions américaines - où le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les actions, CrowdStrike CRWD.O a gagné10% après qu'au moinsneuf courtiers ont relevé leur objectif de prix sur le titre.

Nucor NUE.N a glissé de 4,4 % après que l'entreprise sidérurgique ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices du troisième trimestre diminuent dans ses trois secteurs d'activité.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,57 contre 1 sur le NYSE et de 2,4 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 111 nouveaux sommets et 30 nouveaux creux.