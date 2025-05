Waga Energy: production de biométhane sur le site d'Hartland information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce le démarrage de la production de biométhane sur le site d'Hartland, en Colombie-Britannique.



Ce projet constitue la première installation de ce type sur l'Île de Vancouver. Il est mené en partenariat avec Capital Regional District (CRD) et FortisBC.



L'unité de valorisation utilise la technologie WAGABOX pour transformer le gaz issu de la décomposition des déchets en biométhane injectable dans le réseau de distribution de FortisBC.



Cette unité aura une capacité de production annuelle jusqu'à 100 GWh de biométhane avec une réduction estimée des émissions de GES de 475 000 tonnes de CO2 sur 25 ans.



' Ce projet mené conjointement avec le District régional de la capitale et FortisBC représente une étape importante dans la lutte contre le changement climatique et pour faire progresser la transition énergétique ' a déclaré Julie Flynn, directrice générale de Waga Energy Canada.





