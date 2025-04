Waga Energy porte à 124 M€ le montant de son crédit syndiqué vert

Waga Energy, leader mondial de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a augmenté de 24 M€ le montant du crédit corporate syndiqué de 100 M€ signé en juillet 2024. Le montant est ainsi porté 124 M€ et les conditions restent identiques à celles négociées initialement.

La transaction a été souscrite auprès de 4 banques et fonds de dette : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (membres du consortium bancaire d’origine), ainsi que CIC Private Debt via son fonds CIC Transition Infra Debt 2 et CIC Lyonnaise de Banque, qui rejoignent à cette occasion la transaction.

Ce crédit labellisé comme « prêt vert » servira à financer des projets qui contribuent de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie verte européenne. Cette augmentation viendra soutenir l’accélération du développement international de Waga Energy, qui construit actuellement 19 unités de production en France, en Espagne, en Italie, au Canada et aux États-Unis.